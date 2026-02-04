Venezia si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della sua stagione carnevalesca: sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 15, torna la suggestiva ‘prima uscita’ delle Marie, rito che unisce storia, bellezza e tradizione lungo i canali e le calli della città lagunare.

Ad avviare la manifestazione sarà un corteo acqueo di gondole che accompagnerà le 12 giovani Marie lungo il Canal Grande. Il viaggio inizierà da Santa Sofia per proseguire in un lento e affascinante scivolare sull’acqua, fino allo sbarco in Piazzetta San Marco.

La giornata prenderà avvio in una cornice intima e curata.

Nella mattinata, le ragazze saranno truccate da Elisa Malvestio e acconciate da Giovanna Vernali e Alessia Leone. Successivamente, vestiranno i costumi tradizionali firmati da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi, nelle sale dell’hotel di Palazzo Vitturi. Da qui, partirà la sfilata attraverso San Lio, San Giovanni Crisostomo e Strada Nova fino allo stazio delle gondole di Santa Sofia.

Ad accompagnare le Marie ci sarà Maria Grazia Bortolato, madrina del concorso, che guiderà la sfilata all’interno di un corteo carico di suggestioni storiche. All’arrivo in Piazzetta San Marco, le ragazze saranno accolte dal corteo dogale del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche – composto, tra gli altri, dal Serenisimo Tribunal de l’Inquisithion, dai Cavalieri del Drago, dalla Compagnia d’Arme Città del Grifo e dalla Compagnia di Chiarine, Tamburi e Sbandieratori della Contrada della Cerva di Noale – in un viaggio ideale nel tempo tra suoni, colori e costumi d’epoca.

La sfilata culminerà sul Palco di Piazza San Marco, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico. Alle ore 16 sarà scattata la tradizionale foto di rito, immagine simbolo dell’avvio del percorso delle Marie per il Carnevale in corso. A chiudere il pomeriggio, la consueta cioccolata calda offerta “Al Todaro”.

Il significato della Festa delle Marie e il contesto culturale

La Festa delle Marie, riportata in auge nel 1999 dal regista Bruno Tosi, affonda le sue radici nella storia di Venezia. L’origine risale al 973, quando dodici ragazze veneziane vennero rapite durante i festeggiamenti per la purificazione della Vergine Maria. Il Doge Pietro Candiano III organizzò un inseguimento e le liberò, restituendo le giovani alla città.

Da allora, la celebrazione si rinnova ogni anno, con rituali che si sono evoluti nel tempo pur mantenendo salda la memoria storica.

La rievocazione attuale è uno degli eventi cardine del Carnevale di Venezia. Nell’edizione 2026, dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”, le Marie incarnano il legame tra passato e presente, rappresentando la bellezza, la storia e la contemporaneità della comunità veneziana.

La Festa delle Marie nel 2026: calendario degli eventi

Le Marie saranno protagoniste dei riti ufficiali del Carnevale di Venezia 2026 secondo un programma che unisce tradizione e spettacolo:

Sabato 31 gennaio 2026: selezione ufficiale delle 12 Marie presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Sabato 7 febbraio: primo corteo acqueo, presentazione e foto di rito in Piazza San Marco

Lunedì 16 febbraio: elezione della “Maria dell’anno 2026” nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice

Martedì 17 febbraio: proclamazione ufficiale della Maria del Carnevale di Venezia 2026 in Piazza San Marco

Attraverso questi appuntamenti, la rievocazione si articola nel tempo e nello spazio della città, coinvolgendo luoghi emblematici come la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Piazza San Marco e il Teatro La Fenice. La Festa delle Marie si conferma così come un rito vivo, in dialogo con la storia e la contemporaneità veneziana.