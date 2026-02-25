Leo Gassmann è tra i trenta Big in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Naturale”. Il cantautore, figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, vanta già diverse partecipazioni alla kermesse: ha vinto la sezione Nuove Proposte nel 2020 con “Vai bene così” e si è classificato tra i Big nel 2023 con “Terzo cuore”. Il suo percorso artistico è caratterizzato da una solida formazione musicale, una laurea in Arte e comunicazione e un gesto che ha suscitato attenzione: il soccorso a una ragazza vittima di violenza, un episodio che ha condiviso con profonde riflessioni personali.

Gli esordi e il percorso formativo

La passione per la musica di Leo Gassmann è emersa fin da bambino. La madre lo ha avviato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove ha studiato chitarra classica, solfeggio e canto per cinque anni. A soli quattordici anni, ha vinto un concorso dedicato ai giovani interpreti. Nel 2022, ha conseguito la laurea in Arte e comunicazione presso la John Cabot University di Roma, un traguardo celebrato con orgoglio dai genitori.

Il cognome e l’identità

Il suo cognome, con due 'n', non è frutto del caso. La bisnonna aveva eliminato una delle due 'n' a causa delle leggi razziali dell'epoca, ma il padre Alessandro ha scelto di reintrodurla per riaffermare le proprie origini ebraiche.

Il gesto che ha fatto discutere

Nel 2020, di ritorno a casa da una serata, Leo Gassmann ha soccorso una ragazza americana vittima di violenza nel quartiere Portonaccio a Roma. Ha raccontato l'episodio su Instagram, esprimendo il suo dolore per la violenza subita e invitando all'azione: denunciare e chiedere aiuto, sottolineando come “ognuno di noi può fare la differenza”.

Il ritorno a Sanremo e il presente

Con “Naturale”, Leo Gassmann ritorna all’Ariston con una consapevolezza rinnovata. Il brano segna la sua terza partecipazione al Festival e anticipa l'uscita del suo terzo album, “Vita vera Paradiso”, prevista per il 10 aprile. Il suo percorso artistico intreccia musica, impegno sociale e affermazione della propria identità.

Chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann è un cantautore e attore italiano, nato intorno al 1998, figlio d’arte. La sua formazione musicale è iniziata in tenera età, si è laureato in Arte e comunicazione, ha vinto Sanremo Giovani nel 2020 e ha partecipato tra i Big nel 2023. Ha recitato nel film “Califano” (2024), ottenendo un Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno. Il suo impegno sociale si estende alla sensibilizzazione contro la violenza e il bullismo.