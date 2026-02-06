Leo Gassmann presenta il suo terzo album in studio, intitolato «Vita Vera Paradiso», la cui pubblicazione è prevista per il 10 aprile. L’artista descrive il disco come un progetto che «se dovessi scomparire domani, sono contento che esca perché fa emergere la mia umanità e quando lo suono mi vibrano molto le canzoni». Contemporaneamente, Gassmann anticipa il suo ritorno al Festival di Sanremo con la canzone «Naturale», selezionata per la gara tra i trenta artisti in concorso quest’anno sul palco dell’Ariston.

Gassmann sottolinea che «fare i cantautori oggi è sempre più complesso» a causa della velocità del mondo contemporaneo e della presenza dell’intelligenza artificiale, ma ritiene che Sanremo sia «un palco che merita rispetto».

Rappresentare anche «tutte quelle voci che quest’anno non hanno avuto la possibilità di cantare» è una responsabilità che sente profondamente.

Il singolo candidato al Festival, «Naturale», è presentato come un brano che rende di più dal vivo e che «va interpretato, cantato col cuore». Il testo recita: “Se ci rivedremo tra vent’anni / avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà / ma la verità che fare la pace alla fine è più naturale”. Gassmann commenta: «Sicuramente ho bisogno di pace, ma tutti quanti ne avremmo bisogno, soprattutto per le cose che stanno succedendo intorno a noi»; aggiunge che «cantare oggi d’amore è necessario» e che «dalle cose semplici nascono le vere rivoluzioni».

«Naturale» rappresenta anche un primo passo verso una nuova maturità artistica: un brano che si situa “a metà tra quello che ho fatto fino a oggi” e un percorso che Gassmann intende proseguire, pur mantenendo una predilezione per il pop.

Parallelamente, Gassmann definisce il suo disco come un progetto maturo, caratterizzato da influenze folk, country e world music. Ringrazia la sua etichetta discografica per la libertà creativa concessagli per realizzarlo, definendolo «coraggioso», con contributi e featuring di cantautori meno noti ma importanti nella sua vita. Racconta che l’album è nato «nei viaggi, in furgone, sotto la pioggia, al mare, sotto l’ombra degli alberi», e lo definisce «sincero, molto puro, trasparente», concepito per suonare coerente dall’inizio alla fine.

«Vita Vera Paradiso»: un cambio stilistico

«Vita Vera Paradiso» segna un chiaro spostamento stilistico verso sonorità folk, con riferimenti a Bob Dylan e a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. L’attento approccio artistico e l’ispirazione da modelli internazionali rendono il progetto distintivo nel panorama della musica italiana contemporanea, solitamente più orientata al pop mainstream.

La scelta di inserire artisti meno conosciuti ma significativi nella sua vita mostra un approccio inclusivo e personale alla collaborazione: un gesto che valorizza la coesione artistica e l’autenticità espressiva.

Sanremo, impegno civile e scena televisiva

La partecipazione al Festival di Sanremo con «Naturale» assume anche una valenza simbolica: la canzone, infatti, funge da grido d’amore e di pace in un momento che Gassmann stesso definisce complesso e caratterizzato da tensioni globali.

L’appello alla pace e alla semplicità diventa un gesto artistico carico di significato.

Oltre alla carriera musicale, Gassmann mantiene una notevole presenza sul piccolo schermo: recita nella fiction Rai “L’invisibile”, dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro, interpretata insieme a Lino Guanciale e Levante.

Il suo percorso affianca così musica e recitazione, con riconoscimenti come il Nastro d’Argento conseguito per “Califano” come rivelazione dell’anno e ruoli in progetti come “Una terapia di gruppo” e appunto “L’invisibile”, in cui racconta «eroi che combattono nell’ombra per permetterci comunque di vivere in un paese più libero e giusto».