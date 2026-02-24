Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un film che ripercorrerà la realizzazione di Colazione da Tiffany (1961). Il progetto, coltivato da quasi un decennio, si basa sul bestseller di Sam Wasson, intitolato Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna. La sceneggiatura è affidata ad Alena Smith, già creatrice della serie Apple Dickinson.

Collins non sarà solo protagonista, ma anche coproduttrice con la sua Case Study Films, in collaborazione con Imagine Entertainment. Tra i produttori figurano Scott LaStaiti, Brian Grazer, Jeb Brody e Justin Wilkes.

Marc Gilbar, Sam Wasson e Brandon Millan saranno produttori esecutivi, mentre Joyce Choi coordinerà lo sviluppo per Imagine.

La notizia, diffusa il 23 febbraio 2026, evidenzia come il libro di Wasson esplori la pre-produzione del film, le sfide sul set e l'impatto culturale dell'uscita, definita un momento spartiacque per cinema, moda e società. Collins, peraltro, è stata spesso accostata a Hepburn per somiglianze estetiche, fin dai tempi della serie Emily in Paris.

Il materiale di riferimento per il film

Il film trae origine dal volume Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman di Sam Wasson. Il libro offre una ricostruzione dettagliata della produzione di Colazione da Tiffany, analizzando figure chiave come Hepburn stessa, lo scrittore Truman Capote, la costumista Edith Head e il regista Blake Edwards.

La sceneggiatura di Alena Smith promette di svelare le controversie legate al casting e i retroscena della lavorazione, presentando la “prima versione completa” della storia dietro il capolavoro del 1961.

Il coinvolgimento di Collins come produttrice sottolinea l'importanza del progetto, che mira a esplorare non solo gli aspetti produttivi ma anche l'eredità culturale del film.

Colazione da Tiffany: un classico intramontabile

Colazione da Tiffany, diretto da Blake Edwards, è un film del 1961 con protagonisti Audrey Hepburn e George Peppard. Tratto dall'omonimo romanzo di Truman Capote del 1958, fu girato tra New York e i Paramount Studios di Los Angeles. Uscito negli Stati Uniti il 5 ottobre 1961, incassò 14 milioni di dollari a fronte di un budget di 2,5 milioni.

Ricevette cinque nomination all'Oscar, vincendone due per la migliore colonna sonora e la migliore canzone originale (“Moon River” di Henry Mancini e Johnny Mercer). È considerato uno dei ruoli più iconici di Audrey Hepburn.

Il film si discostò significativamente dal romanzo originale, ad esempio modificando il personaggio del narratore. Capote espresse in seguito il suo disappunto per alcune scelte produttive, compreso il casting di Hepburn, un aspetto che il nuovo film potrebbe approfondire.

L'analisi del contesto culturale e produttivo del film, che intrecciò cinema, moda e l'identità femminile, rende particolarmente attuale l'intento del nuovo biopic: raccontare la genesi di un'opera e il suo duraturo impatto sull'immaginario collettivo.