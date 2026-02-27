“Wittgenstein urlava a scuola”, opera di Lucrezia Lerro e pubblicata da La nave di Teseo, si presenta come un romanzo che esplora le dinamiche di una scuola elementare segnata da razzismo e metodi punitivi. Nonostante questo scenario, il libro suggerisce che il cambiamento sia possibile attraverso il coraggio di una maestra che sceglie di prendersi cura dei propri allievi. In questo contesto, emerge una profonda riflessione sull’insegnamento, dove la voce autentica si trasforma in un atto di resistenza e dignità.

La protagonista, Matilde, inizia un incarico di supplenza in una scuola dove un bambino nigeriano, Key, è vittima di stereotipi e prevaricazioni.

Il filosofo Ludwig Wittgenstein, noto per la sua incapacità di controllare la propria rabbia in classe, diventa per Matilde un nome segreto e un modello simbolico. La sua figura incarna la sfida educativa: se un pensatore di tale levatura ha manifestato comportamenti problematici verso i bambini, come possono gli insegnanti comuni evitare di “urlare a scuola” e come dovrebbero invece porsi in ascolto dei propri allievi? L’autrice chiarisce che l’urlo è sempre traumatico e diseducativo.

Matilde individua nella poesia uno strumento pedagogico efficace per instaurare un dialogo autentico con i bambini. Si contrappone alla cosiddetta “pedagogia nera”, descritta dall’autrice come un insieme di tecniche punitive, svalutazione e traumi – esemplificata da un’insegnante che definisce una bambina “zingarella” o minaccia punizioni come mangiare gomme da cancellare – che rischia di inquinare l’infanzia.

Al contrario, Matilde vede nell’instaurare un gesto d’amore l’inizio di una rivoluzione educativa, dove ascoltare, aiutare e prendersi cura diventano atti potenti. La sua motivazione affonda nel vissuto personale: salvata a sua volta da un maestro che le offrì una “base sicura”, ora Matilde “accudisce se stessa accudendo i bambini e non replicando il copione del disprezzo subito”.

Il paradosso di Wittgenstein e la scelta pedagogica

La figura simbolica di Wittgenstein introduce una tensione tra autoritarismo e ascolto. La domanda centrale posta dalla protagonista – come evitare di urlare a scuola? – evidenzia il paradosso educativo: l’azione violenta di un grande intellettuale diventa un monito per non ripetere gli stessi errori.

La poesia, nell’intento di Matilde, rappresenta un linguaggio alternativo, capace di restituire dignità ai bambini e favorire un dialogo autentico.

Il romanzo sottolinea l’importanza della preparazione psicologica dei docenti: “la salute mentale è il centro della missione educativa; ... i formatori dovrebbero essere preparati psicologicamente, sostenuti, se non hai fatto pace con il bambino che è in te come fai a confrontarti con gli altri?”. L’urlo emerge così come sintomo non solo della frustrazione dell’insegnante, ma anche della sua incapacità di ascolto interiore.

L’autrice e l’attualità del tema

Lucrezia Lerro, originaria di Omignano, vanta una solida carriera letteraria, con opere precedenti come “Certi giorni sono felice” (finalista al Premio Strega nel 2005) e altri titoli fino a “Il sangue matto” (2015).

Il suo nuovo romanzo si inserisce in un dibattito attuale sul ruolo della scuola, intesa come luogo primario di accoglienza che può però trasformarsi anche in teatro di discriminazione, ma che conserva il potenziale per essere spazio di cura.

La forza di “Wittgenstein urlava a scuola” risiede nella sua semplicità narrativa e nella coerenza pedagogica. La scuola è rappresentata come “luogo primario di accoglienza insieme alla famiglia”; trasformarla in luogo di dignità equivale a iniziare una rivoluzione educativa. Lerro affida al lettore la capacità di discernere tra finzione e realtà, consapevole della persistenza di razzismo e atteggiamenti punitivi “sempre e ovunque”.

In conclusione, il romanzo propone una visione di scuola possibile: un terreno di resistenza, uno spazio dove i piccoli gesti d’amore si trasformano in rivoluzione. Il tutto avviene senza urlare, attraverso il silenzio accogliente della poesia.