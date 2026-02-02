Milano ospita una grande mostra dedicata ai Macchiaioli, esponendo oltre 90 opere nelle sale di Palazzo Reale. L'evento, che prende il via il 3 febbraio 2026, rende omaggio a uno dei movimenti artistici più innovativi dell’Ottocento italiano. L'iniziativa porta nel capoluogo lombardo capolavori provenienti da musei e collezioni private, offrendo una panoramica sull'evoluzione artistica di questo gruppo. L'esposizione mette in risalto il ruolo centrale di esponenti come Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Cristiano Banti e Raffaello Sernesi, le cui opere rappresentano le tappe fondamentali del percorso del gruppo.

I Macchiaioli: innovazione e realismo nell'arte italiana

La mostra prevede diversi percorsi tematici che ripercorrono la storia e l'innovazione introdotta dai Macchiaioli tra il 1855 e il 1877. L'evento è curato da Francesca Dini, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Matteucci, studiosi di riferimento della scuola toscana. L'obiettivo è mettere in luce sia le novità tecniche che la dimensione sociale e culturale dei pittori protagonisti. Promosso dal Comune di Milano-Cultura e prodotto da Palazzo Reale con il supporto di Civita Mostre e Musei, l'evento si conferma un appuntamento di grande rilievo nel calendario culturale cittadino.

I Macchiaioli, nati a Firenze nella seconda metà dell'Ottocento, sono riconosciuti per la loro tecnica pittorica innovativa, basata sull'uso di macchie di colore e sulla rappresentazione della luce e della vita quotidiana.

Giovanni Fattori è celebre per le sue scene militari e paesaggi, Silvestro Lega per le raffigurazioni intime della vita borghese, mentre Telemaco Signorini ha contribuito all’affermazione della pittura en plein air in Italia. Il gruppo, che si riuniva originariamente nel celebre Caffè Michelangiolo di Firenze, ha avuto un ruolo pionieristico, distinguendosi per l'attenzione al reale e alla modernità. Le opere esposte ripercorrono momenti fondamentali della storia della pittura italiana dell'Ottocento, ponendo in relazione la parabola dei Macchiaioli con i fermenti culturali e sociali dell'epoca.

Palazzo Reale: un palcoscenico d'eccellenza per l'arte

Palazzo Reale di Milano si conferma un luogo fondamentale della scena espositiva italiana.

Originariamente sede del governo cittadino e trasformato in centro culturale dopo la Seconda Guerra mondiale, lo storico edificio in piazza Duomo ospita oggi le principali mostre temporanee nazionali e internazionali. Con spazi espositivi che superano i cinquemila metri quadrati, Palazzo Reale ha accolto rassegne dedicate a maestri come Leonardo da Vinci, Caravaggio, Picasso e Monet. La mostra sui Macchiaioli si inserisce in questa prestigiosa tradizione, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare capolavori che raramente lasciano le loro sedi originarie. L'evento rafforza il legame tra Milano e l'arte, promuovendo il dialogo tra la storia italiana e la contemporaneità.