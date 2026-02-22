Manuel Bortuzzo sarà ospite oggi, domenica 22 febbraio, a Domenica In per un’intervista con Mara Venier. Nel corso del suo intervento, racconterà il suo percorso di rinascita dopo la sparatoria che lo ha costretto su una sedia a rotelle a causa di uno scambio di persona la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

Il racconto della rinascita

Durante l’intervista, Bortuzzo ripercorrerà il momento drammatico dell’incidente che ne ha causato la paralisi e il successivo, significativo, ritorno al nuoto. Nonostante le innumerevoli difficoltà, ha ripreso ad allenarsi con tenacia, ottenendo risultati importanti.

Nel novembre 2022 si è classificato secondo ai Campionati italiani, ha vinto gare nelle Para Swimming World Series a Lignano Sabbiadoro e ha conquistato una medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici di Parigi.

Chi è Manuel Bortuzzo

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Bortuzzo ha mostrato fin da bambino una forte passione sia per la musica che per il nuoto. A sei anni ha iniziato a suonare la batteria e contemporaneamente ha praticato il nuoto, distinguendosi soprattutto nelle distanze del mezzofondo. Nel 2015 ha stabilito il record italiano juniores nei 3000 metri, un primato precedentemente detenuto da Gregorio Paltrinieri.

La sua vita è cambiata radicalmente nel febbraio 2019, quando è rimasto vittima di una sparatoria a causa di uno scambio di persona.

L’incidente gli ha causato una lesione al midollo spinale che lo ha paralizzato. Dopo un lungo e intenso periodo di riabilitazione, ha deciso di tornare a gareggiare come atleta paralimpico, ottenendo risultati di grande rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

Un messaggio di speranza

La sua storia rappresenta un luminoso esempio di determinazione e resilienza. Attraverso il racconto della sua esperienza, Bortuzzo offre un messaggio di speranza a chiunque affronti difficoltà simili, dimostrando concretamente che è possibile ricominciare e raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi.