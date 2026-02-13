Mara Sattei torna sul palco del Festival di Sanremo in veste di cantautrice con il brano “Le cose che non sai di me”. Questo inedito è contenuto nel nuovo album, “Che me ne faccio del tempo”, in uscita in digitale venerdì 13 febbraio e in formato fisico dal 27 febbraio, arricchito da tracce aggiuntive. Il pezzo è una dedica d’amore al suo compagno, Alessandro Donadei, e segna un momento di significativa crescita personale e artistica per l’artista romana.

Un album come percorso emotivo

“Che me ne faccio del tempo” nasce da un percorso che Mara Sattei definisce terapeutico.

La scrittura del disco l’ha aiutata ad accettare il passare del tempo e a viverlo pienamente. Il progetto discografico punta sulla centralità delle parole e della sua scrittura, avvalendosi di collaborazioni importanti con artisti del calibro di Noemi, Elisa, Mecna e Thasup. L’album rappresenta per lei una vera e propria rinascita, un modo per mostrarsi più autentica e meno timorosa nel manifestare le proprie fragilità.

Sanremo: un ritorno consapevole

Per Mara Sattei, questa seconda partecipazione al Festival di Sanremo – dopo quella del 2023 – ha un sapore decisamente diverso. L’artista affronta l’Ariston da autrice del brano, con una consapevolezza nuova, pur mantenendo la stessa intensità emotiva del debutto.

Il brano in gara racconta l’inizio della sua storia d’amore con Donadei, conosciuto durante il tour, e include riferimenti a Roma, città che ha fatto da sfondo alla loro relazione.

La notizia è già ben delineata nel racconto dell’artista, che segna un nuovo capitolo della sua carriera musicale.