Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano dopo il successo de “Il postino”, torna a calcare il palco interpretando Claire ne “La moglie fantasma”, una vivace commedia in giallo di David Tristram. Lo spettacolo andrà in scena nei teatri sardi nelle date del 19 febbraio al Centrale di Carbonia (ore 20.30), del 20 al Comunale di San Gavino (ore 21), del 21 al Garau di Oristano (ore 20.30) e del 22 al “Tonio Dei” di Lanusei (ore 21) nell’ambito della stagione Cedac. La notizia è rilevante proprio per la forte connotazione teatrale del ritorno dell’attrice al palcoscenico e per l’intenso rapporto che instaura con il pubblico, definendo il teatro come “luogo dove incontrarsi e condividere emozioni”.

Nella commedia, Claire è un’attrice sposata con uno scrittore che, creduta suicida dopo un cocktail letale, ritorna dopo un anno per svelare: “mi hanno assassinata e tu devi scoprire chi è stato”. Un testo che, attraverso rimandi all’Amleto e ad altri classici, diventa “un giallo ma si riflette anche”: “ti costringe a pensare al senso della vita, alla fine, a quello che lasci e quello che ritrovi”. Claire, fantasmatica e invisibile per i personaggi ma presente per il pubblico, offre una prospettiva tragicomica e “sentire quello che le persone dicono di te dopo che hai lasciato la vita terrena, sarebbe un’esperienza interessante e istruttiva”.

Dopo una lunga carriera tra cinema e televisione, Cucinotta recupera il fascino del palcoscenico: “ritrovarsi ogni sera davanti al pubblico è un’emozione fortissima”, ribadendo che “il teatro non conosce crisi, ed è un riferimento anche per le persone sole e per le coppie” perché “noi donne ci sentiamo prede… ti devi sempre guardare le spalle, ogni cosa che fai è soggetta a critiche e pregiudizi”.

Infine, esprime il suo legame con la Sardegna: “viviamo in Paradiso”, dice, raccontando quanto la sua terra natale le trasmetta un senso di accoglienza e appartenenza.

Un appuntamento teatrale tra brio, riflessione e ironia

La scelta di portare in scena un testo di David Tristram conferma l’intenzione di miscelare divertimento e profondità. Con accanto Pino Quartullo, Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella, e diretta da Marco Rampoldi in co-produzione Cmc/Nidodiragno e Rara, Cucinotta si confronta con un’opera che unisce il registro brillante a suggestioni letterarie, offrendo al pubblico una riflessione sul senso della vita nascosta sotto una superficie comica.

L’ambientazione sarda evidenzia la vitalità della scena teatrale regionale: quattro tappe in teatri attivi cittadini (Carbonia, San Gavino, Oristano, Lanusei) propongono cultura e spettacolo come occasioni di condivisione. Il coinvolgimento di un’attrice di caratura nazionale che, però, sottolinea la dimensione comunitaria del teatro, amplifica il valore dell’iniziativa.

Il teatro secondo Cucinotta e il suo percorso artistico

Il teatro viene descritto come spazio di appartenenza e comunità: è “un luogo dove incontrarsi e condividere emozioni”, pensiero coevo anche con riflessioni emerse in precedenti interviste, dove sottolineava che il teatro, a differenza del cinema digitale, “ti fa viaggiare” perché “il teatro ha bisogno del pubblico per vivere, e il pubblico ha bisogno dei teatri per vivere”.

Un contesto personale e artistico in cui Cucinotta, siciliana innamorata della sua terra, riafferma l’identità del Sud come “Paradiso”, un luogo che le trasmette accoglienza e autenticità. Nonostante la notorietà internazionale, mantiene “i piedi per terra” e afferma di aver imparato a osservare il mondo “da spettatrice più che da protagonista”, con “grande rispetto per le persone e per la verità”.

Il suo ritorno al teatro è dunque ben più di un semplice debutto: rappresenta il consolidamento di un percorso artistico che integra cinema, televisione e palcoscenico, alimentando uno scambio emotivo diretto con il pubblico, specialmente in territori come la Sardegna che promuovono occasioni culturali diffuse e partecipate.