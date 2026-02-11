Marilù Oliva torna in libreria con “Via delle streghe”, nuovo romanzo edito da Solferino. Il volume, di duecentosettantadue pagine, è disponibile dal dieci febbraio duemilaventisei.

La narrazione ruota attorno a quattro donne – Zulmira, Serena, Magalie e Iside – residenti nel centro di Bologna, in Via delle Streghe. I loro incontri serali, inizialmente dedicati a tisane e torte, si trasformano in moderni sabba. Le protagoniste progettano omicidi, definiti “magia nera”, con l’obiettivo di vendicare femminicidi i cui responsabili sono sfuggiti alla giustizia.

Il primo caso affrontato è quello dell’ex fidanzato di Gaia, sorella di Serena, un uomo “assolto per mancanza di prove” che viene ucciso nelle prime pagine del libro.

Ogni donna possiede un ruolo specifico: Zulmira è la cartomante del quartiere, la “maga”; Serena pratica kung fu ed è fidanzata con un poliziotto; Magalie è una docente universitaria con un passato complesso; Iside è un’abile informatica costretta a usare una sedia a rotelle. Nonostante percepiscano le loro azioni come giuste, le protagoniste si confrontano con dubbi etici, mentre la violenza rischia di degenerare. Tra amori tossici, un giovane corteggiatore troppo curioso, un presunto tesoro nascosto e un’incursione nel deep web, la tensione narrativa aumenta, rendendo la situazione sempre più pericolosa.

Riflessione sulla violenza di genere

Il romanzo si configura come una profonda riflessione sulla risposta alla violenza di genere, sollevando interrogativi cruciali: “come reagiamo al male del mondo?” e “è giusto sostituirsi allo Stato? La violenza può essere affrontata con altra violenza?”. In questo testo “profondamente politico, pieno d’ira quanto di sorellanza”, l’autrice sottolinea “l’urgenza di un vero cambiamento culturale” affinché la violenza di genere cessi di essere un drammatico evento ricorrente.

Contesto dell’autrice e presentazioni

Marilù Oliva, già acclamata per i suoi bestseller di ispirazione mitologica come "L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre" (2020), "L’Eneide di Didone" (2022), "L’Iliade cantata dalle dee" (2024) e "La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre" (2025), con “Via delle streghe” abbandona il mito per affrontare un’emergenza sociale attraverso la struttura del thriller.

Il libro sarà presentato martedì dieci febbraio alle ore diciotto presso la Biblioteca Salaborsa a Bologna, in piazza del Nettuno tre. L’incontro, realizzato in collaborazione con Solferino editore, vedrà la partecipazione dell’autrice e della curatrice Porpora Marcasciano, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Percorso narrativo e anticipazioni

Docente e scrittrice, Marilù Oliva ha al suo attivo numerosi testi che reinterpretano il passato da una prospettiva femminile. La sua narrativa, anche quando attinge al mito, ha sempre dato voce a figure femminili marginali o trascurate. Con “Via delle streghe”, l’autrice consolida questo percorso, spostando il suo sguardo dalla classicità alla cronaca violenta del presente.

Il ritorno dell’autrice è stato segnalato tra i libri più attesi del 2026, confermando l’interesse verso una scrittrice capace di coniugare riflessione politica e narrativa impegnata contro la violenza di genere.