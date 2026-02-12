Sono iniziate a Napoli le riprese di "Scherzetto", il nuovo film diretto da Mario Martone e con protagonista Toni Servillo. Il progetto, prodotto da Indigo Film e Rai Cinema, rappresenta un'importante novità per il cinema italiano, riunendo due figure centrali del settore per l'adattamento dell'omonimo romanzo di Domenico Starnone.

La pellicola segna un ritorno significativo per il regista napoletano, già autore di successi precedenti. "Scherzetto" esplora le dinamiche familiari complesse e i conflitti generazionali vissuti da un uomo, temi cari all'autore del libro.

Ambientato tra le strade e i vicoli di Napoli, il film si avvale della sceneggiatura firmata dallo stesso Martone insieme a Ippolita Di Majo. Toni Servillo, interprete di rilievo sulla scena europea, ricopre un ruolo centrale nello sviluppo del racconto e nella sua trasposizione cinematografica. Martone ha sottolineato come le riprese nella sua città natale conferiscano al film una profondità unica e un contatto diretto con il territorio.

La collaborazione tra Martone e Servillo

La nuova opera cinematografica consolida il sodalizio artistico tra Mario Martone e Toni Servillo, già protagonisti di precedenti progetti teatrali e cinematografici di grande impatto. Servillo ha frequentemente interpretato ruoli complessi sotto la direzione di Martone, dimostrando una notevole capacità nel restituire sfumature profonde ai personaggi, specialmente in opere che indagano le contraddizioni e le potenzialità del contesto urbano napoletano.

Questa intesa creativa si è rivelata determinante per il successo di film come "Il giovane favoloso" e "Qui rido io". La scelta di Servillo per il ruolo principale in "Scherzetto" promette una narrazione intensa e aderente alla realtà sociale della città, arricchita dalla presenza del giovane attore Francesco Di Leva nel cast principale.

Mario Martone: carriera, temi e riconoscimenti

Mario Martone, regista napoletano, è una figura di spicco nel panorama cinematografico italiano degli ultimi decenni. La sua carriera, attiva sia nel teatro che nel cinema, ha saputo raccontare la complessità della società italiana attraverso opere premiate come "L’amore molesto" e "Il sindaco del Rione Sanità". I suoi film sono caratterizzati da una forte connessione con Napoli, città che funge da costante fonte d'ispirazione e ambientazione per molte delle sue storie.

Le sue opere hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, con partecipazioni a festival prestigiosi come Cannes e Venezia. L'attenzione di Martone per i dettagli culturali e l'autenticità dei personaggi si riflette nella scelta degli interpreti e nella collaborazione con sceneggiatori legati al territorio, come Ippolita Di Majo. Il romanzo "Scherzetto" di Domenico Starnone, da cui è tratto il film, è stato accolto positivamente dalla critica per la sua capacità di cogliere i rapporti familiari contemporanei, rendendo l'adattamento cinematografico particolarmente atteso.