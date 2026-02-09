La deputata Luana Zanella, esponente di Avs e vicepresidente della Commissione affari sociali della Camera, nonché segretaria della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ha pubblicato il volume “La sostituzione della madre, ecologia e femminismo pensano insieme”. Il libro, edito da Moretti e Vitali, si estende per centocinquantadue pagine e ha un costo di quindici euro. La notizia è stata diffusa l’otto febbraio duemilaventisei, con l'ANSA che ha evidenziato come il testo affronti il “sofferto dibattito contemporaneo” sulla maternità surrogata, definita anche “utero in affitto”.

L'opera raccoglie inoltre estratti, considerati “capisaldi” dall'autrice, di studiosi e studiose impegnati su queste tematiche.

Zanella afferma: “In questo momento l’appropriazione da parte del capitalismo neoliberista si rivolge soprattutto al percorso della maternità e delle fecondità delle donne, sia fisica che mentale. In nome dell’inviolabilità del corpo femminile, propongo di tenere sempre più stretta la relazione tra femminismo filosofico ed ecologia”. Il volume mira a chiarire le diverse posizioni sul tema, offrendo una panoramica globale e delle sue implicazioni, talvolta tragiche per le donne e per le vite che mettono al mondo.

Ecologia, femminismo e testi di riferimento

Il libro si inserisce in un filone di pensiero che intreccia ecologia e femminismo per interrogarsi sulla sostenibilità etica della maternità surrogata e la mercificazione del corpo femminile.

Pubblicato nella collana "Pensiero e pratiche di trasformazione" di Moretti e Vitali, il volume è ritenuto un contributo prezioso per ambiti sanitari, psicoterapeutici, politici e femministi. Include estratti di autori quali Claudia Bettiol, Laura Cappon, Annarosa Buttarelli, Kajsa Eki Ekman, Cristina Faccincani, Alexander Langer, Gabriella Luccioli, Carole Pateman e Rosella Prezzo.

Dettagli editoriali e contesto

Confermate le informazioni editoriali: “La sostituzione della madre. Ecologia e femminismo pensano insieme” è stato pubblicato da Moretti e Vitali nel febbraio duemilaventisei. Il libro, di centocinquantadue pagine, ha un prezzo di copertina di quindici euro ed è disponibile in libreria da circa il sei febbraio duemilaventisei.

È proposto anche su piattaforme online come Hoepli e Unilibro, evidenziando il suo carattere impegnato e l'attenzione al dibattito teorico attuale.

Il testo si allinea a una prospettiva critica sulla maternità surrogata, già esplorata da autrici come Serena Marchi nel suo reportage “Mio, tuo, suo, loro – donne che partoriscono per altri”, che documenta le esperienze di madri surrogate in contesti internazionali.

La pubblicazione di Zanella assume particolare rilievo nel panorama culturale italiano, dove la maternità surrogata è vietata e genera forti tensioni politiche, sociali e bioetiche. Il libro solleva questioni cruciali relative al diritto al corpo, al mercato neoliberista, al femminismo e ai diritti riproduttivi.

Luana Zanella, con la sua duplice veste di parlamentare e autrice, stimola una riflessione critica attraverso un'opera che articola ecologia e femminismo, ponendo il corpo femminile al centro come soggetto e oggetto di diritti da difendere dalla mercificazione.