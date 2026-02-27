Il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna ospita, dal 1 marzo al 3 maggio 2026, una significativa mostra dedicata agli ultimi vent’anni di attività di Mattia Moreni, artista di rilievo della seconda metà del Novecento. L’esposizione offre uno sguardo approfondito sulla produzione più matura dell’autore, dagli anni Ottanta fino alla sua scomparsa nel 1999. L’iniziativa, su progetto di Claudio Spadoni e curata da Serena Simoni, si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione dell’opera di Moreni, con particolare attenzione alla fase finale del suo percorso creativo, spesso contraddistinta da una pittura intensa, visionaria e sperimentale.

L’esposizione “Mattia Moreni. Gli ultimi vent’anni”

L’allestimento si sviluppa nelle sale del museo ravennate e raccoglie circa quaranta opere, alcune di grandi dimensioni, provenienti da raccolte pubbliche e private. Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare quella che Spadoni definisce “un’indagine indefessa e inquieta della condizione umana, fra evocazione e denuncia”. Tra i lavori esposti figurano tele di forte impatto materico e cicli pittorici poco noti al grande pubblico, che testimoniano la capacità di Moreni di rinnovarsi nei linguaggi pur restando fedele alla propria inquietudine espressiva.

Mattia Moreni: un percorso negli ultimi vent’anni

La mostra intende offrire un’indagine dettagliata sul periodo compreso tra il 1980 e il 1999, quando Moreni, già noto come figura centrale del cosiddetto Gruppo degli Otto, si concentra su tematiche esistenziali e sociali.

In questi anni, la sua pittura si caratterizza per una gestualità accesa e per l’uso di materiali non convenzionali, che amplificano il senso di inquietudine e di ricerca che attraversa tutta la sua produzione. Secondo la lettura di Spadoni, “Moreni, con il suo lavoro, continua a interrogare la realtà e il rapporto tra uomo, natura e tecnologia”. Il percorso espositivo consente dunque di osservare l’evoluzione stilistica e ideatica dell’artista in uno degli snodi più fecondi della sua carriera.

Negli spazi del Mar viene presentata una selezione di opere che, per la varietà di formati e tecniche, documentano i diversi momenti della ricerca moreniana: dai quadri dominati da cromie accese, ai lavori in cui si mescolano pittura e materia, fino alle ultime tele incentrate su motivi seriali e simbolici.

L’esposizione rappresenta un’occasione importante per approfondire la presenza di Moreni nella storia dell’arte contemporanea italiana e la sua influenza sulle generazioni successive.

Il Mar di Ravenna e l’arte contemporanea

Il Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna, si afferma come un punto di riferimento per la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea in Italia. La sede espositiva, situata in centro storico presso il Loggetta Lombardesca, comprende collezioni permanenti dedicate all’arte antica e moderna, e ospita regolarmente mostre e progetti dedicati agli autori più rappresentativi dal secondo Dopoguerra ai giorni nostri. Le attività del museo spaziano dall’esposizione all’approfondimento critico, promuovendo sia artisti affermati sia nuove ricerche del panorama nazionale e internazionale.

Il percorso espositivo permanente del Mar offre una panoramica sulla produzione artistica ravennate e italiana, documentando l’evoluzione delle arti visive dal Trecento ai nostri giorni, con spazi dedicati anche al mosaico contemporaneo. La scelta di ospitare la mostra su Moreni si inserisce pienamente nella mission dell’istituzione, volta a mantenere vivo il dialogo tra memoria storica e linguaggi del presente.