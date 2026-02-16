Mauro Pagani pubblicherà il prossimo 16 ottobre il suo nuovo album di inediti intitolato "Tutto è già qui". Si tratta di un ritorno sul mercato discografico con un lavoro musicale interamente composto di brani originali, a venti anni dall’ultima raccolta di canzoni inedite. L’annuncio ufficiale suscita particolare interesse nel panorama musicale italiano, in virtù della figura storica di Pagani, apprezzato polistrumentista, compositore e produttore, la cui carriera è legata ad alcuni dei nomi più noti della musica italiana.

Pagani, fondatore della Premiata Forneria Marconi e collaboratore di artisti come Fabrizio De André, ha dichiarato a proposito del nuovo progetto: “Quando sono tornato in studio, mi sono reso conto che addosso avevo desideri profondi, fatiche vere, paure e voglia di bellezza; un bel miscuglio che cercava la sua strada.

Forse l’ho trovata, almeno un po'.” L’artista aveva dato l’ultimo contributo discografico di soli brani inediti nel 2004 con "Domani è un altro giorno", seguito poi da lavori di diversa natura musicale. Il nuovo album rappresenterà così un momento di rilancio creativo e di sintesi delle esperienze raccolte nel corso degli anni.

Il percorso artistico e il ritorno alla scrittura

Il nuovo album "Tutto è già qui" arriva dopo un periodo in cui Mauro Pagani si è dedicato a progetti trasversali, che hanno coinvolto produzioni teatrali e collaborazioni con diverse realtà artistiche. Questo ritorno a un disco di brani originali risponde a una maturazione artistica personale che, come afferma lo stesso Pagani, si è nutrita di nuovi stimoli e di un desiderio rinnovato di confrontarsi con la scrittura musicale.

Il disco è atteso dal pubblico e dagli addetti ai lavori come un evento, dato il ruolo ricoperto dall’artista nell’evoluzione della canzone d’autore e della musica progressive italiana.

Il titolo stesso, "Tutto è già qui", allude a una riflessione sulla presenza e sull’importanza dell’attimo vissuto, tema che appare centrale nell’intenzione narrativa dell’album. La data di uscita, 16 ottobre, è stata ufficializzata, creando aspettativa anche per una possibile tournée o per presentazioni dal vivo legate al ritorno discografico.

La carriera di Mauro Pagani

Mauro Pagani, nato nel 1946, è uno dei principali protagonisti della scena musicale italiana dagli anni Settanta. Strumentista versatile e compositore, ha segnato profondamente il percorso della Premiata Forneria Marconi, innovando l’ambito del rock progressivo in Italia.

Dopo l’esperienza con la PFM, Pagani ha intrapreso una carriera solista e ha lavorato a stretto contatto con alcuni grandi autori della canzone italiana, tra cui Fabrizio De André, con cui ha realizzato l’album "Crêuza de mä".

Oltre alle attività discografiche, Pagani si è distinto anche come produttore e autore di colonne sonore per cinema e teatro. La sua attività artistica è stata riconosciuta con numerosi premi e la stima trasversale di pubblico e critica. Il rientro con un album di inediti originale rinsalda così il filo con le radici della sua poetica musicale, offrendo nuova linfa a una discografia che attraversa ormai sei decenni.