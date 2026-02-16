Il Palafiemme di Cavalese ha ospitato, il sedici febbraio duemilaventisei, un concerto di Max Gazzè affiancato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. Questa formazione abruzzese, guidata da Danilo Di Paolonicola, è stata definita «un incastro riuscito tra canzone d’autore e musica di radice». Il progetto, ormai consolidato, ha riscosso un grande successo presso la platea gremita, che ha partecipato con entusiasmo attraverso canti, balli e un ritmo condiviso.

Il suono ha mantenuto la cifra stilistica riconoscibile del cantautore, espandendola verso una tradizione popolare più articolata.

L’evento ha richiamato accostamenti immediati con realtà come l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, celebre per la rilettura della musica partenopea, e i colori mediterranei dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Il pubblico, composto sia da fan storici che da nuovi spettatori, ha dimostrato un coinvolgimento totale, vivendo il ritmo come un’esperienza collettiva.

Tra i membri dell’orchestra, si è distinto Armando Rotilio, originario dell’Aquila, che ha conferito alla serata un tocco personale. Rotilio ha dichiarato: “La vera emozione è far parte dell’Orchestra Popolare del Saltarello, che sta facendo conoscere dappertutto le potenzialità espressive dei canti e dei balli popolari abruzzesi. Il nord Italia, nel caso specifico, sta reagendo benissimo”.

Al suo fianco sul palco era presente anche un altro musicista abruzzese, il violinista Alessandro Tarquini.

Il Palafiemme e la Valle di Fiemme nel contesto dei Giochi Milano‑Cortina

Cavalese, situata nel cuore della Valle di Fiemme, assume un ruolo culturale di rilievo in vista delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina duemilaventisei. L’evento affianca alle infrastrutture sportive un palinsesto di iniziative artistiche volte a valorizzare il territorio. La scelta del Palafiemme come sede per un concerto così denso di identità musicale sottolinea la funzione dei cosiddetti “Giochi della Cultura”, un’iniziativa che promuove concerti, mostre e performance nei territori alpini coinvolti, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza olimpica oltre la dimensione puramente sportiva.

Musica popolare abruzzese e contesti locali

L’Orchestra Popolare del Saltarello, sotto la guida di Danilo Di Paolonicola, si fonda su un patrimonio espressivo profondamente radicato nei canti e nei balli popolari abruzzesi. Il “saltarello”, danza tradizionale diffusa in diverse aree d’Italia, assume in Abruzzo forme specifiche e di grande significato. Cavalese e il suo Palafiemme, storicamente legati alla cultura locale della Val di Fiemme, diventano così un palcoscenico ideale per questa contaminazione tra tradizione e contemporaneità.

Per comprendere meglio il contesto del saltarello, anche se riferito alla Romagna, si ricorda che questa danza, con le sue diverse configurazioni e le coppie disposte in contraddanza, riflette dinamiche coreografiche che possono trovare affinità con le versioni abruzzesi, caratterizzate dall’interazione tra espressione collettiva e individuale.