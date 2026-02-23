Max Pezzali sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo grazie a un progetto speciale denominato “The Party Boat”. L’artista porterà la sua musica a bordo della Costa Toscana, la nave-evento che ospiterà cinque serate a tema durante l’intera settimana sanremese. Questa iniziativa rappresenta un modo originale per coinvolgere il pubblico e celebrare la carriera di Pezzali in un contesto unico e inedito.

“The Party Boat”: un palco galleggiante per Sanremo

Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali si esibirà ogni sera su una nave da crociera che sarà ancorata al largo di Sanremo.

Ogni serata sarà caratterizzata da un tema specifico: si alterneranno infatti “Disco Night”, “Western”, “Happy Days”, “Sala Giochi” e “Outsider”. L’evento promette di offrire ai fan un’esperienza immersiva, un connubio perfetto tra musica e spettacolo, che si svolgerà in concomitanza con il tradizionale Festival della Canzone Italiana.

Un ritorno speciale per Max Pezzali a Sanremo

Lo stesso Max Pezzali ha raccontato di aver sempre nutrito un rapporto particolare con la città e il Festival di Sanremo. Questa volta, tuttavia, ha scelto di partecipare in una veste del tutto inedita, portando la sua musica e la sua inconfondibile energia al di fuori del palco principale dell’Ariston. L’iniziativa della Party Boat è stata concepita per offrire qualcosa di nuovo e stimolante sia ai fan storici, che seguono l’artista da sempre, sia ai nuovi ascoltatori, confermando così la sua innata capacità di reinventarsi e di sorprendere costantemente il suo pubblico.

Max Pezzali: un’icona della musica italiana

Max Pezzali, cantautore originario di Pavia, è una figura di spicco nel panorama musicale italiano. Dopo aver raggiunto la fama come frontman degli 883, ha intrapreso una carriera solista di grande successo. Le sue canzoni hanno segnato profondamente intere generazioni, diventando vere e proprie colonne sonore di momenti indimenticabili. La sua storia artistica è stata recentemente celebrata anche attraverso una serie tv di successo, intitolata “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, che ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera.