La Camera dei Deputati conferirà la Medaglia Ufficiale dell’istituzione all’ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreivienė, e al soprano Asmik Grigorian. La cerimonia si svolgerà l’11 febbraio, in concomitanza con le celebrazioni per l’Anno culturale Lituania‑Italia 2026. L’evento seguirà il recital della star della lirica presso il Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e vedrà l’attribuzione dell’onorificenza da parte del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

Un tributo all’eccellenza artistica e alla diplomazia culturale

Federico Mollicone ha evidenziato come questa onorificenza intenda omaggiare l’eccellenza artistica del soprano Asmik Grigorian, definita una “voce universale della bellezza”, e il ruolo cruciale della diplomazia culturale svolto dall’Ambasciatrice Dalia Kreivienė. Questi contributi sono considerati fondamentali per il rafforzamento dei valori comuni che legano le due Nazioni nella tradizione e cultura europee. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente‑sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Massimo Biscardi, a sottolineare l’importanza della sinergia tra le istituzioni culturali e il mondo delle arti performative.

Il concerto, trasmesso in diretta da Radio Tre, vedrà Grigorian accompagnata al pianoforte da Lukas Geniušas, con un programma che include brani di Rachmaninoff, Fauré, Messiaen e Strauss, con i celebri Vier letzte Lieder.

Dalia Kreivienė: ambasciatrice di scambi culturali

Dalia Kreivienė, ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia dal 10 ottobre 2022, si è distinta per la sua costante attività nella promozione degli scambi culturali tra i due Paesi. Il suo impegno ha favorito, ad esempio, l’avvio dei collegamenti aerei tra Pescara e Kaunas, stimolando contatti istituzionali e scambi artistici, e riflettendo una crescente collaborazione nei settori della cultura, del turismo e dei trasporti.

Kreivienė ha contribuito significativamente a rafforzare la visibilità della diplomazia culturale lituana in Italia.

Asmik Grigorian: una carriera lirica di risonanza mondiale

Asmik Grigorian, nata a Vilnius nel 1981, è riconosciuta come una delle soprano più acclamate a livello internazionale. Fondatrice della Vilnius City Opera, ha ottenuto per due volte il prestigioso Golden Stage Cross, il massimo riconoscimento teatrale lituano, nel 2005 e nel 2010. Nel 2025 ha ricevuto per la terza volta il titolo di “Female Opera Singer of the Year” agli International Opera Awards, consolidando la sua reputazione come artista di primo piano. La sua carriera vanta debutti di rilievo, come quello al Metropolitan Opera di New York, e interpretazioni in ruoli celebri quali Salomé, Tatiana, Jenůfa, Manon Lescaut, Turandot e Madama Butterfly, sempre apprezzate per intensità drammatica e presenza scenica.

Tra le esibizioni recenti, spiccano il successo ne Il Trittico alla Bastille Opera e la sua potente esecuzione di Salomé con la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano.

La Medaglia della Camera celebra dunque non solo il talento artistico di Grigorian, ma anche l’indispensabile lavoro di Kreivienė nel promuovere una cultura condivisa tra Lituania e Italia, evidenziando il legame profondo che unisce le due nazioni attraverso l’arte, la musica e la diplomazia.