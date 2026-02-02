Mel Gibson, regista e attore di fama internazionale, ha scelto Matera come location per il suo nuovo film. Le riprese avranno luogo tra febbraio e aprile 2026 nella celebre città dei Sassi, riconfermandone il ruolo di ambientazione privilegiata per importanti produzioni cinematografiche. Il progetto coinvolge una troupe significativa e rappresenta un nuovo capitolo per la città lucana, già teatro di grandi set internazionali negli ultimi anni.

La notizia è stata resa nota in seguito alla decisione della produzione di selezionare alcuni dei luoghi più iconici di Matera per le scene principali del film.

"Siamo entusiasti di tornare a girare in una città così unica per il cinema e di poter contare sul supporto delle istituzioni locali", ha dichiarato uno dei portavoce della produzione. Il periodo individuato, compreso tra febbraio e aprile 2026, permetterà di sfruttare la particolare luce e atmosfera che caratterizzano la città in questa stagione.

La scelta di Matera come set cinematografico

Matera si è affermata negli ultimi decenni come una delle principali ambientazioni per il cinema internazionale, grazie al suo centro storico e ai celebri Sassi, inseriti nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1993. Negli ultimi anni, la città ha ospitato produzioni di rilievo mondiale, tra cui "La passione di Cristo" (2004), diretta dallo stesso Gibson, e "No Time to Die", ultimo capitolo della saga di James Bond.

La particolare morfologia urbana, fatta di abitazioni rupestri e scorci suggestivi, rende Matera un set naturale e di grande impatto visivo.

La presenza di Mel Gibson a Matera consolida la collaborazione tra il mondo del cinema e le istituzioni locali. Progetti di questo tipo contribuiscono a rafforzare il legame tra arte, cultura e valorizzazione del territorio, oltre a generare ritorni in termini di immagine e di indotto turistico per la città e la regione Basilicata.

Storia recente delle produzioni cinematografiche a Matera

La storia del rapporto tra Matera e il cinema è ricca di episodi significativi. Dopo essere stata scelta negli anni Cinquanta per alcune sequenze de "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini, Matera è diventata nell’ultimo ventennio un vero polo cinematografico internazionale.

Il riconoscimento come Capitale Europea della Cultura nel 2019 ha ulteriormente accresciuto il prestigio della città, attirando produzioni di livello mondiale.

Oltre alle pellicole dirette da Mel Gibson, numerosi registi italiani e stranieri hanno individuato nei Sassi e nelle aree limitrofe lo scenario ideale per film storici, d’azione e produzioni seriali. Gli effetti delle produzioni cinematografiche sull’economia locale sono tangibili: secondo dati ufficiali, le presenze turistiche sono aumentate negli ultimi dieci anni, anche grazie all’eco mediatica internazionale offerta dal cinema.