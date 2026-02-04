Meryl Streep interpreterà la cantautrice Joni Mitchell nel prossimo biopic diretto da Cameron Crowe. L’annuncio, diffuso il 4 febbraio 2026, ha generato un notevole interesse nel panorama cinematografico e musicale internazionale. Il film si focalizzerà sulla vita e la carriera della celebre artista canadese, figura di spicco e tra le più influenti nella musica folk e pop mondiale. Streep, pluripremiata attrice con tre Oscar e riconosciuta come una delle migliori interpreti della sua generazione, è stata scelta per la sua eccezionale capacità di trasmettere profondità e complessità emotiva, qualità ritenute fondamentali per rappresentare una personalità come quella di Mitchell.

Cameron Crowe, già vincitore di un Oscar per “Almost Famous”, è noto per la sua sensibilità nell’affrontare biografie musicali e narrazioni legate al mondo della musica. Streep ha commentato: “È una sfida e un onore interpretare una delle artiste più straordinarie del nostro tempo”. Il film si preannuncia come una delle produzioni più attese, data la popolarità sia del regista sia dell’attrice protagonista, oltre al fascino intramontabile delle canzoni di Mitchell, tra cui spiccano “Both Sides Now” e “A Case of You”.

Un nuovo ritratto cinematografico per Joni Mitchell

La pellicola ripercorrerà i momenti salienti della vita artistica e personale di Joni Mitchell, nata in Canada nel 1943. Mitchell è stata una pioniera del cantautorato, con influenze che spaziano dal folk al jazz.

Il suo album “Blue” è universalmente considerato uno dei dischi più importanti di tutti i tempi. Crowe ha spesso evidenziato il ruolo centrale che la musica e i suoi protagonisti hanno avuto nella sua carriera; una sua cifra stilistica distintiva è proprio la capacità di raffigurare la complessità delle figure artistiche e l’evoluzione delle loro opere.

La scelta di Streep nel ruolo di Joni Mitchell mira a sottolineare l’intenzione di offrire un’interpretazione approfondita e fedele della musicista, rappresentando sia i suoi successi pubblici sia le sue battaglie personali. La produzione promette di seguire le tappe fondamentali della carriera di Mitchell, dagli esordi nei club folk fino al successo internazionale, includendo anche i periodi più controversi e sperimentali della sua produzione musicale.

Meryl Streep e Cameron Crowe: carriere tra Oscar e musica

Meryl Streep vanta già diverse interpretazioni di donne realmente esistite, tra cui Margaret Thatcher in “The Iron Lady” e Julia Child in “Julie & Julia”, ruoli che le sono valsi numerosi riconoscimenti professionali. La sua esperienza nel cinema musicale è ben nota al grande pubblico grazie a titoli come “Mamma Mia!” e “Into the Woods”. Cameron Crowe, dopo il successo di “Almost Famous” (2000), film fortemente autobiografico e musicale, ha consolidato la propria fama come regista attento al rapporto tra musica e narrazione cinematografica.

Joni Mitchell, considerata un’icona non solo per la sua produzione musicale ma anche per il contributo offerto alle battaglie sociali degli anni Sessanta e Settanta, tornerà dunque protagonista sul grande schermo.

Il film con Streep e Crowe promette di esplorare sia l’opera dell’artista sia la complessità della donna, in un racconto trasversale che unisce la ricerca sulla musica, la biografia e la storia culturale contemporanea.