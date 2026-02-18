La quindicesima edizione di MIA Photo Fair, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla fotografia d’arte in Italia, avrà come tema centrale la "metamorfosi". L'annuncio è stato dato dagli organizzatori, che hanno scelto questo concetto come filo conduttore della prossima edizione della fiera internazionale di fotografia a Milano. La metamorfosi viene intesa come processo di trasformazione, sia in senso personale che collettivo, e sarà al centro delle proposte artistiche e delle riflessioni che caratterizzeranno la manifestazione.

Il tema della metamorfosi è stato selezionato per sottolineare il ruolo della fotografia come strumento di narrazione e di esplorazione dei cambiamenti che attraversano la società contemporanea.

La direzione artistica, guidata da Francesca Malgara e dal comitato curatoriale, intende così offrire uno spazio di confronto e approfondimento sulle molteplici forme che la trasformazione può assumere nell’arte fotografica.

Il significato della metamorfosi nell’arte fotografica

La scelta della metamorfosi come tema principale risponde all’intenzione di riflettere sui cambiamenti che interessano le identità, i linguaggi visivi e la società nel suo complesso. La fotografia, come forma d’arte, si presta particolarmente a indagare la transizione, la mutazione e la ridefinizione dei soggetti rappresentati. La manifestazione si propone quindi come un osservatorio privilegiato sulle diverse declinazioni del cambiamento, grazie anche alla partecipazione di autori che hanno fatto di questi temi il centro della propria ricerca.

La fiera rappresenta un punto di riferimento per gallerie, artisti, collezionisti e appassionati, offrendo occasioni di incontro e confronto sulle tendenze più attuali del settore fotografico. Nel corso delle sue edizioni, MIA Photo Fair ha consolidato il proprio ruolo nel panorama delle fiere d’arte italiane, dedicandosi esclusivamente alla fotografia d’arte e promuovendo la crescita di nuovi talenti.

La storia di MIA Photo Fair

MIA Photo Fair è nata nel 2011 e, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama delle fiere d’arte, diventando un appuntamento di riferimento per la fotografia d’arte in Italia. La manifestazione si svolge a Milano, città che rappresenta uno dei poli culturali ed economici più rilevanti in Europa.

Nel tempo, la fiera ha registrato una crescita significativa sia in termini di pubblico che di offerta espositiva, diventando anche un trampolino importante per nuovi talenti e un punto di riferimento per collezionisti, curatori e appassionati.

Le collaborazioni attivate con musei e istituzioni culturali evidenziano la volontà di creare una rete virtuosa utile allo sviluppo della fotografia come disciplina artistica e linguaggio contemporaneo. La prossima edizione, con il tema della metamorfosi, si preannuncia come un’occasione di riflessione e confronto sulle trasformazioni che attraversano il mondo dell’arte e della fotografia.