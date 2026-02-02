Il 2 febbraio 2026 è iniziata un'importante operazione di manutenzione straordinaria sul celebre affresco del Giudizio Universale, opera di Michelangelo Buonarroti, nella Cappella Sistina all'interno della Città del Vaticano. L'intervento, promosso dai Musei Vaticani e definito di "cura e prevenzione", si concentra sulle superfici dell'affresco, con lo scopo di garantire la conservazione dell'opera d'arte tra le più visitate e ammirate a livello mondiale.

Tecniche e obiettivi della manutenzione

La manutenzione straordinaria prevede l'utilizzo di tecnologie avanzate, con operatori specializzati incaricati di monitorare e rimuovere microdepositi polverosi che, col tempo, minacciano la brillantezza dei colori originari.

La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, ha dichiarato: "L'operazione di manutenzione straordinaria rappresenta un momento fondamentale per assicurare la trasmissione di questo capolavoro alle generazioni future". L'intervento si svolge sotto la supervisione di restauratori ed esperti del settore, che effettueranno rilievi scientifici e analizzeranno campioni di materiali depositati negli ultimi anni.

Durante le fasi dell'intervento, viene enfatizzata la delicatezza delle procedure utilizzate: saranno impiegate apposite microaspirazioni a bassa pressione per non intaccare la superficie pittorica. Inoltre, la manutenzione si limita a un'azione conservativa e non comporta nuove puliture o interventi estetici.

Gli specialisti monitorano costantemente i parametri ambientali, in particolare umidità e temperatura, al fine di mantenere gli equilibri necessari alla salvaguardia degli affreschi.

L'importanza dell'operazione risiede anche nella funzione di raccolta dati. Grazie alle analisi scientifiche condotte durante la manutenzione, sarà possibile aggiornare le strategie di conservazione preventiva, assicurando che la Cappella Sistina si mantenga in condizioni ottimali per il pubblico e per la storia dell'arte.

La Cappella Sistina: storia e rilevanza del capolavoro michelangiolesco

La Cappella Sistina, costruita tra il 1475 e il 1481 su commissione di papa Sisto IV della Rovere e affrescata successivamente da Michelangelo tra il 1508 e il 1512 (volta) e tra il 1535 e il 1541 (Giudizio Universale), rappresenta uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale mondiale.

L'affresco del Giudizio Universale, posto sulla parete di fondo dell'altare maggiore, conta oltre 300 figure e copre una superficie di circa 200 metri quadrati. Fra le figure più celebri si distinguono Cristo giudice, la Vergine, santi e dannati e beati.

La Cappella Sistina è oggi uno dei luoghi più visitati al mondo: ogni anno accoglie milioni di visitatori e svolge ancora oggi funzioni religiose di grande rilevanza, come il conclave per l’elezione dei papi. I restauri moderni, condotti tra il 1980 e il 1994, restituirono i colori originari degli affreschi e furono oggetto di un ampio dibattito internazionale, segnando una pietra miliare nella storia della conservazione artistica. L’attuale intervento si inserisce in un percorso di costante attenzione alle condizioni conservative di un patrimonio universale della fede, della storia e dell’arte.