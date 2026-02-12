Michele Mariotti assumerà il ruolo di nuovo direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a partire dal 2026. La nomina, comunicata ufficialmente, rappresenta un cambiamento significativo per la compagine orchestrale torinese, una delle principali realtà musicali italiane. Mariotti, che succederà a Fabio Luisi, guiderà l'orchestra nazionale in una nuova stagione di attività artistiche, portando la propria esperienza e visione maturata sui più importanti palcoscenici internazionali.

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo tanto dal pubblico quanto dal mondo musicale.

Mariotti ha dichiarato: “Dirigere l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai rappresenta un onore e una responsabilità che affronto con profondo rispetto e passione per la musica”. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, attiva dal 1994 e composta mediamente da circa settanta professori, ha una residenza stabile presso l'Auditorium Arturo Toscanini di Torino e svolge regolarmente concerti sia in Italia che all'estero.

L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo ruolo

L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai rappresenta oggi il principale organismo sinfonico italiano con funzione permanente e radicamento nella città di Torino. L'auditorium Toscanini, sede dell'orchestra, è un punto di riferimento per la cultura musicale cittadina e nazionale.

L'orchestra si distingue per la varietà del repertorio proposto, che spazia dal grande sinfonismo europeo alla musica contemporanea, e per la presenza regolare negli appuntamenti ufficiali della Rai.

Nel corso della propria storia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha collaborato con importanti direttori, da Lorin Maazel a Riccardo Muti, oltre ad artisti solisti di rilievo internazionale. I concerti sono trasmessi regolarmente su Rai Radio3 e Rai5, contribuendo a diffondere la musica classica sul territorio nazionale e a valorizzare il patrimonio musicale. La nomina di Mariotti, tra i direttori italiani più apprezzati, è letta come volontà di rafforzare ulteriormente il profilo artistico dell'ensemble.

Profilo di Michele Mariotti e prospettive future

Michele Mariotti, nato nel 1979, si è affermato negli ultimi quindici anni nel panorama sinfonico e operistico europeo, dirigendo orchestre come la Staatskapelle di Dresda, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Chicago Symphony Orchestra. Apprezzato per l'interpretazione del grande repertorio ottocentesco italiano, Mariotti ha collaborato con teatri quali La Scala di Milano, l'Opera di Parigi e il Teatro Comunale di Bologna. La direzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai rappresenta un nuovo vertice della sua carriera, con prospettive di sviluppo per la programmazione artistica e nuove collaborazioni internazionali.

L'annuncio della nomina anticipa una stagione di transizione che condurrà all'effettiva assunzione della carica nel 2026. In questo periodo, Mariotti svilupperà insieme all'orchestra nuove linee artistiche e rafforzerà la collaborazione con il pubblico torinese e nazionale. La sua esperienza e visione sono considerate elementi fondamentali per il rilancio delle attività concertistiche nei prossimi anni.