Michelle Yeoh Choo Kheng, 63 anni, malaysiana di etnia cinese, si afferma come una delle figure più rappresentative del cinema internazionale. Il suo impegno è focalizzato sulla promozione di una rappresentazione più equa e autentica delle minoranze asiatiche a Hollywood. Nel corso della sua carriera, Yeoh ha più volte sottolineato le difficoltà e le sfide affrontate dagli attori asiatici nell’industria cinematografica occidentale.

L’artista ha ricordato come lei e i suoi colleghi di "Crazy Rich Asians" fossero considerati nel 2018 figure che "spuntavano tutti i box sbagliati".

Nonostante ciò, ha aggiunto, "per fortuna abbiamo centrato il pubblico", sottolineando che "il pubblico non è prevedibile né garantibile nel suo orientamento, perché è in continua evoluzione".

Lo sguardo sull’industria cinematografica

Michelle Yeoh è stata la prima attrice asiatica a ottenere un Oscar per la migliore attrice protagonista con "Everything Everywhere All at Once". Nel corso di diverse interviste, ha spiegato che il suo percorso rappresenta "una pausa nel cammino, non un punto d’arrivo". Si è detta intenzionata a continuare fino a quando non saranno realizzati cambiamenti significativi "non solo per le minoranze, ma per tutti". Ha inoltre ribadito il suo rifiuto degli stereotipi vissuti in passato e il suo impegno per una narrazione cinematografica più inclusiva e autentica.

Da icona delle arti marziali a simbolo di rottura

La carriera di Michelle Yeoh è iniziata alla fine degli anni ottanta nei cinema asiatici d’azione, con titoli come "Yes, Madam", "Royal Warriors", "Police Story III" e "Wing Chun". Questi film l’hanno affermata come icona femminile delle arti marziali. Successivamente, ha attraversato confini culturali, passando per ruoli notevoli in produzioni internazionali come "Crazy Rich Asians", "Tigre e dragone" e "Everything Everywhere All at Once".

Questo passaggio non è stato semplice: Hollywood tendeva a relegarla a ruoli stereotipati. Yeoh ha però resistito, dimostrando che la resilienza e la scelta di storie coraggiose possono sovvertire dinamiche consolidate. Oggi, rimane una figura centrale che testimonia come un’attrice asiatica, con talento e determinazione, possa ridefinire la forma e i confini della narrazione mainstream.