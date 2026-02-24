Stefano Zardini è protagonista di un progetto espositivo diffuso in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Una rassegna che coinvolge Cortina d’Ampezzo, l’Alto Adige e Milano, unendo fotografie storiche rielaborate in chiave contemporanea in tre tappe interconnesse.

Promossa dalla Provincia di Bolzano con il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige e in collaborazione con il museo della fotografia di montagna Lumen, a Plan de Corones (Bolzano), il progetto si inserisce nel programma delle Olimpiadi Culturali. L’obiettivo è generare una riflessione contemporanea sul paesaggio alpino e sulla sua trasformazione.

Il progetto si articola in tre tappe fondamentali. A Cortina, all’Ikonos Art Gallery, viene presentato “The Pioneers’ Passion”, una serie di immagini dall’archivio familiare di Zardini in cui i pionieri delle Dolomiti sono stati rielaborati con interventi cromatici e grafiche pop. A Plan de Corones, presso il Lumen, è esposta “Snowland”, una visione inedita della montagna concepita come un “fun‑park visivo”, fatta di luce, forme e identità alpine. Infine, la fase conclusiva si svolge a Milano, alla Fabbrica del Vapore, dal 13 febbraio al 13 aprile 2026, con la presentazione della trilogia completa, che include anche “Tracce – Lasciare che l’occhio squarti il paesaggio”.

Si tratta di un’antologica che costruisce un ponte tra territori e generazioni, restituendo alla montagna un ruolo centrale nel dialogo culturale dei Giochi.

L’arte diventa così strumento di connessione, capace di accompagnare il grande evento sportivo con una visione più ampia sull’identità alpina e sul suo futuro.

Contesto storico e patrimonio dell’archivio Zardini

L’archivio storico della famiglia Zardini, che raccoglie oltre trecentomila fotografie, lastre di vetro, negativi, diapositive e stampe, documenta un’intensa attività fotografica iniziata nei primi anni del Novecento con Raffaele e Antonia Verocai Zardini. L’attività è proseguita poi con Roberto e culminata nell’opera di Stefano, scomparso nel 2019. L’archivio è oggi affidato all’Istituto culturale Micurá de Rü di San Martino in Badia, grazie a un accordo siglato nel maggio 2025. Questo accordo prevede la digitalizzazione e la valorizzazione del materiale, non solo per finalità espositive ma anche a tutela della memoria ladina.

Un’eredità visiva tra innovazione e territorio

Stefano Zardini ha sempre coltivato un forte legame con le Dolomiti e con la propria storia familiare. Proveniente da una dinastia di fotografi, ha reinterpretato il paesaggio alpino attraverso un linguaggio visivo originale che mescola tradizione e modernità. Attraverso i progetti “The Pioneers’ Passion”, “Snowland” e “Tracce”, rivive una tensione tra il patrimonio iconografico e la visione contemporanea, trasformando la memoria delle montagne in uno spazio visivo energico e immaginifico.

Il percorso espositivo diffuso è un’opportunità per riconsiderare il ruolo della fotografia come medium di connessione tra comunità, territori e generazioni, soprattutto in occasione di un evento globale come le Olimpiadi.

La mostra permette inoltre di valorizzare l’archivio di Zardini rendendolo fruibile a target diversi: dagli amanti della montagna alla fotografia d’arte, fino alla cittadinanza metropolitana. Ciò è possibile grazie a presenze qualitative e luoghi emblematici come Cortina, Plan de Corones e la Fabbrica del Vapore.

In sintesi, questa rassegna esalta l’identità alpina proponendo un’espressione visiva stratificata e contemporanea. Le immagini reinterpretano la memoria e la trasformano in narrazione culturale, disegnando un ponte tra passato e futuro nel cuore delle montagne che hanno ispirato l’autore.