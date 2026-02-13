Laura Pausini interpreterà l’inno dell’Italia durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’annuncio sancisce la presenza di una delle più note artiste italiane in un evento di grande rilevanza internazionale, che si terrà a Milano. La scelta di affidare a Pausini questo compito sottolinea l’intenzione di celebrare la cultura musicale italiana davanti a un pubblico mondiale.

L’inno italiano alla cerimonia inaugurale

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 vedrà Laura Pausini esibirsi in un momento musicale dedicato all’Italia.

L’inno, che rappresenterà il Paese in questa occasione, sarà uno dei momenti centrali dell’evento. La presenza di un’artista di fama internazionale è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori, che puntano a valorizzare il patrimonio artistico nazionale.

La musica italiana negli eventi sportivi di rilievo

La partecipazione di Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali si inserisce in una tradizione che vede la musica italiana protagonista di eventi sportivi di rilievo. In passato, altri artisti hanno rappresentato l’Italia in contesti simili, contribuendo a diffondere la cultura del Paese nel mondo. L’evento di Milano-Cortina 2026 offrirà una nuova occasione per mostrare il talento e la creatività degli interpreti italiani.

La scelta di Laura Pausini per l’inno della cerimonia di apertura conferma la volontà di unire sport e musica in un messaggio di unità e orgoglio nazionale, rivolto sia al pubblico italiano che internazionale.