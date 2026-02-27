Alla Milano Fashion Week, Fausto Puglisi, direttore creativo della maison Roberto Cavalli, ha presentato una collezione total black per l’autunno‑inverno, proponendo un inaspettato “Roberto Cavalli dark”. Puglisi ha dichiarato di voler esplorare il nero in superfici e luci diverse, allontanandosi dall’immagine mainstream legata quasi esclusivamente alla stampa animalier e ai colori feroci.

Il risultato è una veste rigorosamente nera che segue i codici della maison, ma li trasforma con un’intensità nuova. La collezione utilizza come base i capisaldi della firma — pelli stampate, pitone, coccodrillo, fil coupé, jacquard — reinterpretati in chiave black.

Sono presenti anche mini sottovesti di chiffon, abiti a sbieco, chemisier in twill di seta con dettagli in velluto, e chiffon stampato e “distrutto” su jeans. Non mancano le gonne con crinoline e gli abiti gladiator, elementi distintivi di Puglisi, assieme a stampe fotografiche emblematiche del fondatore: una pelliccia argentata declinata nel bianco, grigio e nero, e un motivo floreale caravaggesco dipinto sui jeans. Gli accessori presentano tracce di Art Déco, con bracciali, collane e anelli in galvaniche differenti.

Una reinterpretazione coerente del patrimonio Cavalli

La proposta “dark” di Puglisi mantiene l’identità visiva della maison. Si tratta di un’incursione in un racconto Total Black, pur conservando i codici riconoscibili del brand.

Il designer descrive il nero come «tela», «profondità», «materia viva», «sensuale», «iper‑femminile» e «con un ottimismo sotterraneo». Questo “dark Cavalli” si rivela carnale, magnetico e vibrante, espresso nei volumi, nei materiali e negli accessori signature della casa.

Il contesto creativo e l’identità della maison

Puglisi ha assunto la direzione creativa di Cavalli nel 2020, conservando l’eredità del fondatore e portandola in contesti contemporanei. Il suo lavoro precedente ha incluso collezioni dorate come la “Gold Obsession” per la primavera estate 2026, dove l’oro era declinato come manifesto di femminilità, energia e desiderio, attraverso materiali preziosi e riferimenti a icone come Cleopatra, Elizabeth Taylor e Jane Birkin.

In passato, Puglisi ha tratto ispirazione anche da Pompei, trasformando affreschi e lava in elementi di design. Velluti devoré che sembrano erosioni laviche e stampe che evocano mosaici e pattern pompeiani hanno riflettuto su memoria, distruzione e bellezza.

Questa nuova collezione total black riflette un ulteriore momento di sperimentazione. Il nero diventa materia protagonista, una polifonia di texture e riferimenti stilistici che mantengono vivi i codici Cavalli, traducendoli in una chiave emotiva legata alla musica e alla teatralità dei new romantics.

Con questa svolta dark, Puglisi conferma la capacità della maison di rinnovarsi senza rinnegare il proprio patrimonio. Il nero diventa spazio di introspezione e sensualità, restando coerente con la vision solida di una firma iconica della moda italiana.