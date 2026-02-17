Ucraina Più–Milano APS e Wikimedia Italia organizzano una “maratona di scrittura” (editathon) dedicata al «Rinascimento Fucilato», una generazione di poeti, scrittori e artisti di lingua ucraina perseguitati e giustiziati durante il regime sovietico. L’iniziativa si svolgerà il 21 febbraio alla Casa della Memoria di Milano, presso l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana e del Consolato Generale d’Ucraina a Milano. L’evento coincide con la Giornata Internazionale della Lingua Madre promossa dall’Unesco.

L’obiettivo primario è creare e migliorare le voci della versione italiana di Wikipedia dedicate ai protagonisti del Rinascimento Fucilato. Questo sforzo sarà realizzato grazie al lavoro di studenti e studentesse dei principali corsi universitari italiani di lingua e letteratura ucraina, sotto la guida di formatori esperti di Wikimedia. «Non è solo un esercizio di memoria storica, ma un contributo concreto per far sì che questa tragedia non avvenga di nuovo, sotto silenzio», dichiara Iryna Luts, presidente dell’associazione Ucraina Più–Milano. Ferdinando Traversa, presidente di Wikimedia Italia, ricorda che «quest’anno festeggiamo i 25 anni di Wikipedia» e sottolinea l’importanza di iniziative che migliorino la documentazione su eventi storici poco noti, attraverso fonti attendibili.

All’iniziativa hanno contribuito: Fabrizia Iacci, curatrice per Ucraina Più–Milano, insieme a Iryna Luts; Alessandro Achilli, professore di slavistica all’Università di Cagliari; Yaryna Grusha, professoressa di lingua e letteratura ucraina presso le università di Milano e Bologna; Olena Ponomareva dell’Università “La Sapienza” di Roma; Jacopo Franchi, social media manager e responsabile della comunicazione dell’evento; e Mark Syenin, videomaker e graphic designer.

Il Rinascimento Fucilato: una generazione perduta

Il termine «Rinascimento Fucilato» identifica la generazione di intellettuali ucraini, tra cui poeti e scrittori, attivi negli anni venti e nei primi anni trenta del Novecento. Questi artisti furono perseguitati e spesso giustiziati dal regime sovietico, in particolare dopo la Grande Svolta e l’imposizione di politiche di russificazione.

Molti di loro furono arrestati e condotti a esecuzione in luoghi come la fossa comune di Sandarmoch, in Carelia. Questo capitolo tragico ha segnato profondamente la storia culturale ucraina e la memoria della nazione. La riscoperta di questa memoria è stata possibile anche dopo l’indipendenza del 1991, con l’apertura degli archivi e la scoperta di luoghi come il Memoriale di Bykivnia, vicino a Kyiv.

Milano e la Casa della Memoria: custodi della cultura ucraina

La scelta della Casa della Memoria di Milano come sede dell’editathon non è casuale. Questo luogo rappresenta un presidio civile e culturale dedicato alla memoria storica, ospitando realtà come l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. L’iniziativa rafforza il legame tra la cultura ucraina e le istituzioni milanesi, impegnate a promuovere valorizzazioni storiche e linguistiche in contesti educativi, accademici e civici.

La collaborazione con docenti universitari specializzati in slavistica e lingua ucraina garantisce il rigore scientifico e la qualità dei contributi su Wikipedia in italiano, valorizzando la diversità culturale, specialmente in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre.