Il 12 e 14 febbraio 2026 segneranno la prima assoluta dell’opera Marina di Umberto Giordano, un’opera giovanile finora inedita, che verrà presentata al Teatro Dal Verme di Milano. L’evento si inserisce nell’ottantunesima stagione dei Pomeriggi Musicali. La partitura autografa, ritrovata presso la Beinecke Rare Book and Manuscript Library di Yale, è stata oggetto di una nuova edizione critica curata da Andreas Gies. L’esecuzione, in forma di concerto, sarà affidata all’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Vincenzo Milletarì, con il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari preparato da Marco Medved.

Il cast vedrà la partecipazione del soprano Eleonora Buratto, del tenore Freddie De Tommaso e dei baritoni Mihai Damian e Nicolas Mogg. Prima di ogni rappresentazione, il musicologo Raffaele Mellace introdurrà l'opera al pubblico. L’esecuzione sarà registrata dall’etichetta Decca, in collaborazione con l’Edizione Nazionale delle Opere di Umberto Giordano / LIM‑Libreria Musicale Italiana.

Giordano compose Marina in gioventù, presentandola al Concorso Sonzogno. Sebbene non premiata, l’opera attirò l’interesse dell’editore, che avviò un contratto con il compositore. Parti della partitura furono successivamente destinate all’opera Mala Vita. Ambientata sullo sfondo delle ostilità serbo-montenegrine, la trama ruota attorno alla protagonista, divisa tra il fidanzato Lambro e il giovane serbo Giorgio, culminando in un finale di intensa tragicità.

Un’opera “ritrovata” e la sua genesi verista

Marina risale al 1888 ed è l’esordio operistico di Giordano, allora ventiduenne studente del Conservatorio di Napoli. Presentata al concorso Sonzogno, l’opera non ottenne il primo premio (vinto da Cavalleria rusticana di Mascagni), ma suscitò l’interesse dell’editore Sonzogno, che da allora sostenne il giovane talento. Alcuni frammenti musicali confluirono in seguito in Mala Vita.

La partitura autografa è stata rinvenuta nella Koch Collection della Beinecke Library di Yale ed è stata restituita alla circolazione grazie al lavoro filologico di Andreas Gies, con il libretto ricostruito da Emanuele d’Angelo. L’edizione critica permette oggi di presentare un testo integrale con le indicazioni sceniche, completando così un’opera lirica rimasta a lungo inesplorata.

Il contesto milanese e culturale della riscoperta

La prima assoluta di Marina si terrà in un teatro simbolo del Verismo e storicamente legato all’editore Sonzogno: il Teatro Dal Verme di Milano. L’evento rappresenta un momento significativo per I Pomeriggi Musicali, che dalla loro fondazione nel 1945 hanno perseguito la valorizzazione del repertorio italiano raramente eseguito. L’esecuzione in forma di concerto, parte integrante della stagione, sarà inoltre registrata da Decca.

Questa riscoperta si inserisce in un percorso più ampio di tutela e valorizzazione dell’opera di Giordano. Il Comune di Foggia ha recentemente deliberato un contributo di cinquemila euro per sostenere l’Edizione Nazionale delle opere di Giordano, curata dalla LIM-Libreria Musicale Italiana e con sede presso il Conservatorio “Umberto Giordano”.

L’edizione, prevista per i primi mesi del 2026, includerà la partitura e lo spartito di Marina.

L’evento milanese si colloca quindi in un’ottica di rigore storico, dimensione performativa e attenzione pubblica al patrimonio culturale, celebrando un compositore di rilievo del panorama lirico italiano.