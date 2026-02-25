L’associazione Miss Italia ha formalmente contestato l’uso del nome “Miss Italia” da parte di Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, in relazione al suo nuovo album intitolato proprio Miss Italia.

L’album di Ditonellapiaga è stato annunciato in uscita per Bmg/Dischi Belli. Il progetto, scritto e composto dalla stessa Margherita Carducci insieme ad Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione, esplora in chiave ironica i canoni di bellezza e le contraddizioni dello star system, utilizzando sonorità elettroniche e pop-dance.

La scelta del titolo del disco viene presentata come parte integrante del suo percorso artistico, caratterizzato da un approccio ironico e dissacrante.

Lo status quo è stato invece messo in discussione dall’associazione Miss Italia, che rivendica la titolarità esclusiva del marchio. È stato evidenziato come l’uso del nome “Miss Italia” in ambito musicale possa creare confusione o configurare uno sfruttamento non autorizzato della notorietà associata al concorso. La contestazione segnala una tensione tra la sfera culturale e la proprietà intellettuale.

Il contesto del marchio e casi simili

Il contrasto non è un fatto inedito: in passato l’organizzazione di Miss Italia aveva già intrapreso azioni legali per tutelare il proprio marchio.

Nel 2011, ad esempio, l’associazione fece causa a un concorso denominato “Miss Trans Italia”, sostenendo che il nome sfruttasse abusivamente la notorietà del marchio originario e generasse confusione. Anche in altri casi, come quello del concorso “Futura Miss Italia”, il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’illegittimità dell’uso del nome, tutelando la titolarità esclusiva del marchio e imponendo penali per eventuali violazioni.

Impatti e prospettive

La contestazione rappresenta un’intersezione significativa tra la creatività artistica contemporanea e i diritti di marchio. Da un lato, un nome può possedere un valore evocativo e ironico all’interno di un progetto musicale; dall’altro, la titolarità esclusiva di un marchio serve a proteggere l’identità di un concorso consolidato nel costume nazionale.

Il fatto che Ditonellapiaga abbia scelto un titolo provocatorio come Miss Italia rende la questione anche simbolica, toccando aspetti che vanno oltre il mero diritto per sconfinare nella cultura e nell’identità.

Al momento, non sono disponibili conferme indipendenti sulla risposta ufficiale dell’artista o della casa discografica. Lo sviluppo di una possibile mediazione o di un confronto tra le parti potrà essere utile per chiarire come conciliare la libertà creativa musicale con la tutela del marchio.