Il festival Mittelyoung, in programma a Cividale del Friuli dal 16 al 18 maggio 2026, ha registrato un numero record di proposte di spettacoli: 238 provenienti da 28 nazioni. Questo dato consolida la vocazione internazionale della manifestazione, dedicata ai giovani talenti del teatro e delle arti performative. La selezione delle opere sarà curata da una giuria composta esclusivamente da under 30, scelta che sottolinea lo spirito partecipativo e intergenerazionale dell’evento.

L’edizione 2026 di Mittelyoung ha visto un’ampia adesione da diversi paesi, tra cui Italia, Germania, Serbia e Austria, oltre a numerose altre nazioni dell’area mitteleuropea e balcanica.

L’elevato numero di candidature testimonia la vitalità del panorama teatrale emergente e la crescente attrattiva del festival. Gli organizzatori hanno evidenziato “un vero entusiasmo internazionale”, un segnale incoraggiante per il futuro della rassegna e per la scena culturale transfrontaliera.

Il festival e il contesto di Cividale del Friuli

Mittelyoung si svolge a Cividale del Friuli, città con una solida tradizione culturale e teatrale. Nato come segmento giovanile dello storico Mittelfest, il festival mira a selezionare, promuovere e sostenere giovani compagnie e artisti, offrendo loro una piattaforma internazionale. L’evento contribuisce significativamente all’animazione culturale della città, riconosciuta anche per il suo patrimonio storico UNESCO.

Cividale del Friuli, in provincia di Udine, ospita annualmente importanti manifestazioni culturali, rafforzando il suo ruolo di polo creativo nel Nord Est italiano. Il festival promuove il dialogo tra diverse tradizioni artistiche, accogliendo proposte da differenti contesti nazionali. Mittelyoung si lega strutturalmente a Mittelfest, manifestazione di riferimento dal 1991 per l’incontro tra le culture dell’Europa centrale e balcanica.

La storia di Mittelyoung e le prospettive

Fondato nel 2021, Mittelyoung si propone di valorizzare la creatività teatrale delle nuove generazioni e di creare uno spazio di relazione diretta tra autori, registi e pubblico. Il formato si è consolidato negli anni: la selezione affidata a una giuria under 30 assicura uno sguardo fresco e aperto alle tematiche contemporanee.

I vincitori di Mittelyoung, oltre a esibirsi a maggio, sono invitati a partecipare al programma ufficiale di Mittelfest, rafforzando l’interconnessione tra le due rassegne.

La crescita delle candidature nel 2026 riflette il crescente interesse dei giovani artisti per questa piattaforma. In passato, il festival ha offerto visibilità internazionale a molte realtà emergenti. Cividale del Friuli, con i suoi teatri e spazi storici, fornisce il contesto ideale per eventi che favoriscono il confronto tra culture, lingue e generazioni.