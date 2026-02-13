Il Comune di Moncalieri celebra la lettura con "Moncalieri Legge", un'iniziativa di due giorni in programma il 13 e 14 febbraio 2026. L'evento si estende in diversi luoghi della città, tra cui le Fonderie Limone e la Biblioteca civica Arduino, proponendo un calendario fitto di appuntamenti pensati per bambini, ragazzi, insegnanti e tutti gli amanti dei libri.

Durante "Moncalieri Legge" si alterneranno incontri con scrittori, laboratori di lettura e momenti di dibattito, distribuiti in varie sedi cittadine. L'obiettivo è offrire occasioni di condivisione e promuovere la lettura sia all'interno del contesto scolastico sia tra le famiglie del territorio.

L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di autori locali e nazionali, con interventi e reading che offriranno uno spaccato sulle nuove tendenze letterarie per ogni fascia d'età.

Una rassegna diffusa tra Fonderie Limone e Biblioteca Arduino

La rassegna "Rivelazioni" trova spazio presso le Fonderie Limone, uno dei principali centri culturali di Moncalieri, e coinvolge anche la Biblioteca civica Arduino, sede di alcuni degli eventi in programma. Questa formula, che prevede una diffusione capillare delle attività, mira a raggiungere un pubblico eterogeneo e a valorizzare differenti contesti urbani, ponendo la lettura al centro di più ambiti cittadini.

Le attività spaziano dalle presentazioni di libri ai gruppi di lettura, dai laboratori creativi agli incontri con gli autori, rivolgendosi sia a un pubblico adulto sia ai più giovani.

La collaborazione tra le diverse sedi e la varietà delle proposte contribuiscono a consolidare il ruolo di Moncalieri come fulcro di promozione culturale.

Il ruolo della Biblioteca civica Arduino

La Biblioteca civica Arduino è un attore chiave nell'organizzazione di "Moncalieri Legge" e di altre iniziative volte alla promozione della lettura. Negli anni, la biblioteca ha sviluppato progetti in sinergia con scuole e associazioni locali, mettendo a disposizione i propri spazi per la consultazione, la lettura e l'organizzazione di eventi collettivi. La struttura si conferma un punto di riferimento per le attività culturali cittadine, partecipando attivamente a progetti nazionali quali il "Maggio dei Libri" e la "Settimana Nazionale Nati per Leggere".

"Moncalieri Legge" si configura come una delle espressioni più significative di questa intensa attività di promozione culturale. L'evento sottolinea l'importanza del libro come strumento di crescita personale e sociale, invitando i cittadini di ogni età a un percorso condiviso di scoperta e approfondimento letterario.