Ad Aspen, nel cuore delle Montagne Rocciose, la collezione Moncler Grenoble Autunno/Inverno 2026 ha debuttato su una passerella innevata. Dune di neve hanno creato un paesaggio suggestivo, profondamente evocativo dell'identità del brand.

Dopo due giorni trascorsi ad Aspen, la community globale di Moncler si è riunita per presentare la nuova collezione, nata dal 1952 a oggi. I decenni di storia hanno ispirato una visione definita come "future heritage", per il marchio fondato da Remo Ruffini.

Il significato di Aspen e la sfilata

La scelta di Aspen non è casuale: negli anni Cinquanta la cittadina è diventata un punto di riferimento per sport, lifestyle e cultura montana, trasformandosi in un hub culturale capace di unire montagna e creatività.

Gli ospiti hanno vissuto la giornata sulla neve per poi immergersi nella foresta per una sfilata notturna, accompagnata da motoslitte tra le dune innevate. Proiezioni luminose, che richiamavano la vegetazione alpina, hanno animato i boschi, evocando un dialogo tra le Alpi e le Montagne Rocciose.

La collezione fonde ispirazioni che spaziano dai paesaggi del Colorado all'eleganza sofisticata dell'America degli anni Cinquanta. Il connubio tra high performance e high style, tipico di Moncler Grenoble, si declina in capi funzionali e contemporanei, dove heritage si traduce in innovazione e tradizione.

Elementi naturali caratterizzano molti dettagli: la foglia del pioppo tremulo, simbolo di Aspen, compare in stampe, trapuntature, maglieria, ricami, motivi tagliati al laser e jacquard.

La palette cromatica trae ispirazione dai paesaggi del Colorado, dai riverberi della luce sulle rocce e dalle attività all'aria aperta. Tessuti ad alta resistenza, come il cotone cerato, arricchiscono la proposta.

Lo shearling a pelo lungo e morbido è protagonista di silhouette eleganti e leggere, pensate per offrire calore ad alta quota. La maglieria, con le sue texture morbide in jacquard, ricami mouliné e sofisticati completi, contribuisce al senso di eleganza e comfort della collezione.

Le origini alpine e l'evoluzione del brand

Moncler Grenoble nasce dal desiderio di coniugare performance tecnica e stile. La linea, dedicata allo sci e all'après-ski, ha fatto di questo incontro la sua cifra distintiva.

Fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont, vicino a Grenoble, da René Ramillon e André Vincent, Moncler iniziò con la produzione di sacchi a pelo e giacche da lavoro. L'evoluzione l'ha portata a diventare un punto di riferimento tecnico per le spedizioni d'altura e i contesti alpini.

La linea Moncler Grenoble è stata lanciata nel 2010 negli Stati Uniti, a New York. L'obiettivo era proiettare il DNA del marchio, radicato nella montagna, in un contesto urbano e contemporaneo, privilegiando capi tecnici, performance e raffinatezza.

L'evento di Aspen si inserisce in una strategia consolidata: dopo Saint Moritz nel 2024 e Courchevel nel 2025, Moncler Grenoble porta la sua esperienza alpina in America.

Questo rafforza l'identità del brand attraverso contesti iconici scelti come palcoscenico per le sue collezioni.

In definitiva, la sfilata di Aspen rappresenta un ponte tra passato e futuro. Moncler Grenoble celebra le proprie origini alpine, ridefinendo il concetto di lusso tecnico attraverso esperienze immersive nella natura e nel paesaggio. Il marchio conferma così la sua identità, unendo heritage, innovazione e stile.