Il 23 febbraio 2026 il comune di Forlì ha annunciato un evento di portata storica: per la prima volta dal dopoguerra, torna visitabile al pubblico il celebre ciclo musivo noto come Mosaici del Volo. Questa straordinaria opportunità sarà offerta tutti i weekend, a partire dal 18 aprile, presso l’ex collegio aeronautico di Forlì, oggi sede di importanti istituti scolastici. Il monumentale ciclo, che si estende per 102 metri lineari, è opera di Angelo Canevari, artista legato all’aeropittura futurista e attivo fin dagli anni Trenta del Novecento. Un cospicuo stanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero, destinato al restauro dei mosaici e dell’area circostante, ha reso possibile questa eccezionale apertura.

Il racconto del volo attraverso l'arte musiva

Il ciclo musivo, composto da migliaia di tessere bianche e nere, narra in modo avvincente l'evoluzione del volo. Il percorso visivo prende avvio dai miti dell’antichità, come le figure di Icaro e Fetonte, per poi passare ai visionari progetti volanti di Leonardo da Vinci. L’opera prosegue celebrando le pionieristiche esperienze aviatorie del primo Novecento, culminando nelle campagne militari del periodo fascista. L’ex collegio aeronautico di Forlì, primo nel suo genere in Italia e edificato a metà degli anni Trenta, ha ospitato per decenni centinaia di studenti, dall’era del regime fino all’Accademia aeronautica di Caserta.

Il contesto architettonico e storico dell'edificio

L’edificio che custodisce i Mosaici del Volo è l’ex collegio aeronautico, un pregevole esempio di architettura razionalista progettato da Cesare Valle e risalente al 1937. L’immobile si inserisce in un’area all’epoca concepita come celebrazione del regime fascista, nota come “Miglio bianco”, caratterizzata da edifici monumentali con paramenti di chiara tonalità. L’inaugurazione del collegio, avvenuta il 6 ottobre 1941, vide la partecipazione di Benito Mussolini e l’intitolazione al figlio Bruno, tragicamente scomparso in un incidente aereo pochi mesi prima.

L’architettura razionalista, con i suoi due cortili interni e la piazzetta affacciata sul piazzale della Vittoria, rappresenta una rilettura audace della modernità del tempo.

Nonostante l’attuale utilizzo scolastico, il ciclo musivo è stato preservato. Il restauro finanziato si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione urbanistica e culturale che mira a rilanciare l’area del Miglio bianco.

Angelo Canevari e il valore artistico dei Mosaici del Volo

Angelo Canevari, pittore viterbese con una forte affinità per il Futurismo, ha concepito i Mosaici del Volo con uno stile altamente stilizzato e dinamico, distintivo dell’aeropittura. L’uso sapiente di tessere bicrome – marmo nero Apuano e bianco Botticino – evoca la tradizione dei mosaici romani. Tre inserti in marmo verde, inoltre, richiamano esplicitamente i trimotori Savoia-Marchetti S.M.79 del 12° Stormo da bombardamento.

Il ciclo visivo, oltre a narrare il desiderio umano di volare e l’avanzamento tecnologico, conserva significative tracce della propaganda fascista, in particolare nelle scene di carattere bellico. Alcune parti dell’opera furono oggetto di modifiche nel 1951, volte alla rimozione dei simboli littori, in concomitanza con la trasformazione dell’edificio in istituto scolastico, come documentato da fonti archivistiche locali.

L’apertura al pubblico dei Mosaici del Volo segna la conclusione di un lungo iter burocratico e progettuale, precedentemente ostacolato dalla coesistenza con le attività didattiche e da alcune resistenze della Soprintendenza. Il finanziamento ministeriale e l’impegno dell’amministrazione comunale rappresentano un passo decisivo verso la musealizzazione di un patrimonio architettonico e artistico di inestimabile valore, fino ad ora poco accessibile.