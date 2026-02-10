La mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma, è stata prorogata fino al 14 giugno 2026. In soli novanta giorni di apertura sono stati venduti ben 250.000 biglietti, con un afflusso reale di oltre 200.000 visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Roma. La rassegna ha inoltre totalizzato più di 2.000 visite guidate, costantemente esaurite, e circa 300 laboratori didattici rivolti a scuole e famiglie, capaci di coniugare “apprendimento e coinvolgimento emotivo”. L’ampliamento del periodo espositivo è stato deciso in segno di gratitudine verso il pubblico, di fronte a risultati straordinari.

La mostra è curata da Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, e prodotta da Ales – Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura con MondoMostre, in collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt. Il progetto gode del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura italiano e del Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino. Main Sponsor sono Intesa Sanpaolo ed Eni; tra i partner figurano inoltre Cotral, Urban Vision, Ferrovie dello Stato Italiane ed EgyptAir.

Un fenomeno culturale e didattico

La proroga fino al 14 giugno 2026 sottolinea il carattere straordinario di un fenomeno che ha superato le più ottimistiche previsioni sul gradimento e l’affluenza del pubblico.

Le 2.000 visite guidate, completamente esaurite, evidenziano un forte interesse, mentre i 300 laboratori didattici dimostrano la capacità della mostra di coinvolgere in modo attivo e formativo scuole e famiglie, trasformando l’esperienza espositiva in un momento educativo ed emozionale.

Il significato culturale e diplomatico della mostra

“Tesori dei Faraoni” non è solo un’operazione culturale di grande impatto, ma anche un significativo atto di diplomazia tra Italia ed Egitto. Grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali egiziane e italiane, la mostra rappresenta un ponte tra le civiltà, valorizzando il patrimonio condiviso. Il coinvolgimento di enti come Ales, il Museo Egizio di Torino, e il supporto di istituzioni pubbliche e private confermano l’importanza strategica di iniziative culturali che promuovono scambi internazionali.

Il direttore di Ales, Fabio Tagliaferri, ha espresso commozione e orgoglio per il flusso continuo di visitatori e ha annunciato che la proroga rappresenta “il nostro più sentito ringraziamento al pubblico”.