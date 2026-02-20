Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, debutta nei teatri italiani con un progetto artistico inedito. L’annuncio delle prevendite, aperte da giovedì 19 febbraio alle ore 18.00 sul circuito Ticketone.it, anticipa un tour che si svolgerà tra ottobre e novembre, toccando alcune delle principali città.

Un tour intimo e raccolto

Il cantautore, forte dei suoi 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, ha scelto per la prima volta l’atmosfera dei teatri per presentare i suoi brani in una dimensione più intima e intensa. Lo spettacolo è concepito per valorizzare le emozioni, i testi e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l’anima autentica del suo repertorio.

Le date del tour

Il calendario prevede le seguenti tappe: 5 ottobre 2026 a Milano (Teatro Arcimboldi), 11 ottobre 2026 a Roma (Teatro Brancaccio), 19 ottobre 2026 a Torino (Teatro Colosseo), 23 ottobre 2026 a Brescia (Teatro Clerici), 26 ottobre 2026 a Firenze (Teatro Verdi), 29 ottobre 2026 a Padova (Gran Teatro Geox) e 5 novembre 2026 a Bologna (Europauditorium).

Un nuovo capitolo musicale

Il tour segue la pubblicazione, a fine 2025, dei singoli “Effetto Michelangelo” e “Casa in fiamme”, prodotti da Dardust, che segnano l’inizio di un nuovo percorso artistico per Mr. Rain. L’artista ha inoltre esteso il suo progetto in Spagna, ottenendo un disco di platino con il brano “Superhéroes” in collaborazione con Beret, e ha pubblicato altri due singoli in spagnolo con Zetazen e Walls. Attualmente, Mr. Rain è al lavoro su un nuovo album la cui uscita è prevista per il 2026.

Al momento, non risultano conferme indipendenti da altre testate riguardo a questo annuncio.