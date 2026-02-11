Il Museo delle Culture di Milano (Mudec) si prepara ad ospitare, dal 12 febbraio al 28 giugno 2026, la mostra “Il senso della neve”. Questo ambizioso progetto espositivo promette un percorso multidisciplinare attraverso oltre 150 opere, che spaziano da dipinti e fotografie a installazioni artistiche e contributi scientifici, esplorando le molteplici sfaccettature del tema della neve nella storia dell’arte, nella cultura e nella scienza. L’esposizione si terrà negli spazi del Mudec, situato in via Tortona, un centro nevralgico per le culture contemporanee a livello internazionale.

L’obiettivo primario è quello di presentare la neve non solo come un fenomeno atmosferico, ma come un potente elemento estetico, simbolico e culturale che ha profondamente influenzato artisti di ogni epoca.

Il percorso espositivo vanta la partecipazione di artisti italiani e internazionali, con opere che coprono un arco temporale dall’Ottocento fino ai giorni nostri. Particolare rilievo assume l’installazione di Chiharu Shiota, che arricchisce l’allestimento con la sua inconfondibile poetica visiva. La mostra include inoltre una sezione etnografica, dedicata a indagare il rapporto tra le diverse popolazioni e la neve, e una sezione scientifica che analizza il ciclo dell’acqua e i processi di formazione dei cristalli di neve.

Il Mudec offre così un’opportunità unica per riflettere sulle diverse interpretazioni attribuite alla neve: da simbolo di purezza e silenzio, a componente fondamentale della memoria collettiva, fino a tema centrale nel dibattito sui cambiamenti climatici. Il programma della mostra prevede anche incontri con studiosi, laboratori didattici per bambini e dibattiti tematici, pensati per un pubblico eterogeneo.

Il Mudec: un crocevia di culture

Il Museo delle Culture di Milano, la cui inaugurazione risale al 2015, si distingue per la sua vocazione al dialogo tra culture e linguaggi artistici differenti. Ubicato nel quartiere Tortona, fulcro della creatività milanese, il Mudec si è rapidamente affermato come uno dei poli culturali più dinamici del panorama italiano.

Il museo è sede di mostre temporanee di risonanza internazionale, affrontando tematiche che spaziano dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla fotografia all’art design. Oltre alle aree espositive, il Mudec propone un vasto programma educativo e spazi dedicati alla ricerca, promuovendo la conoscenza delle culture attraverso esperienze immersive e multidisciplinari.

Un'immersione nel mondo della neve

La mostra “Il senso della neve” si caratterizza per la ricchezza e la varietà delle opere presentate: più di 150 lavori che includono dipinti di paesaggi innevati, fotografie di reportage, video-installazioni e contributi scientifici focalizzati sui fenomeni naturali e sui cambiamenti climatici.

L’installazione di Chiharu Shiota promette un’esperienza particolarmente suggestiva e immersiva. La sezione etnografica esplora il legame ancestrale tra le comunità umane e la neve, mentre quella scientifica espone materiali d’archivio e documenti storici relativi al ciclo dell’acqua e alla cristallogenesi. Con questa esposizione, il Mudec mira a sensibilizzare il pubblico sul complesso rapporto tra uomo, ambiente e clima, sottolineando il ruolo cruciale della cultura nella comprensione dei fenomeni naturali.