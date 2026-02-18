Il Parco della Murgia Materana si conferma set d’eccezione per il cinema internazionale. Dal 18 febbraio 2026, Matera e la Murgia saranno protagoniste delle riprese di "The Resurrection of the Christ", film diretto da Jon Gunn, ideale seguito della pellicola "La Passione di Cristo". La produzione ha scelto i paesaggi iconici della Murgia per ricreare le atmosfere della Palestina antica, proseguendo una tradizione che ha visto Matera più volte location di importanti opere cinematografiche.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di una compagine produttiva statunitense, con la collaborazione di istituzioni locali e autorità del Parco.

Il regista Gunn, già autore di opere a soggetto religioso come "The Case for Christ", punta a portare sullo schermo il racconto della Resurrezione attraverso una narrazione visiva fortemente radicata negli scenari naturali della Murgia. L’annuncio conferma Matera e il suo paesaggio rupestre tra le mete preferite per produzioni a tema biblico di rilievo mondiale. Il direttore del Parco, Michele Conserva, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che la bellezza unica del nostro territorio sia ancora una volta valorizzata dal cinema internazionale”.

Matera e la Murgia: storia di un set naturale

Matera, con i suoi Sassi e la Murgia Materana, ha storicamente attratto registi italiani e stranieri. Le rocce chiare, le gravine e le chiese rupestri offrono scenografie naturali di grande impatto.

Il Parco della Murgia Materana, istituito nel 1990, tutela oltre ottomila ettari di ambiente rupestre, ospitando quasi 150 chiese scavate nella roccia e una biodiversità unica nell’area mediterranea. Nel corso degli anni, queste caratteristiche hanno spinto produzioni come "Il Vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini e "La Passione di Cristo" di Mel Gibson a scegliere la città lucana per le loro riprese, rafforzando così la fama internazionale di Matera.

Il Parco rappresenta oggi un punto di riferimento per la promozione culturale e ambientale dell’intero territorio materano. Le riprese di "The Resurrection of the Christ" si inseriscono in un solco già tracciato, contribuendo a rinnovare il legame tra il cinema di qualità e la valorizzazione del paesaggio storico della Basilicata.

Le ricadute culturali sul territorio

L’indotto generato da iniziative come questa include una maggiore visibilità internazionale per il parco e l’intera città di Matera, Capitale europea della Cultura nel 2019. Le collaborazioni tra istituzioni, enti di tutela e produzioni cinematografiche hanno spesso portato a benefici concreti anche per il turismo locale e la conoscenza delle peculiarità ambientali e culturali dell’area rupestre. Il Parco, oltre a proteggere il patrimonio ambientale della Murgia, implementa attività di promozione e valorizzazione del sito, promuovendo eventi, visite guidate e interventi di educazione ambientale rivolti alle scuole e ai visitatori.

La scelta di ambientare "The Resurrection of the Christ" in questi luoghi riconferma la capacità del Parco della Murgia Materana di offrire suggestioni memorabili sia per il pubblico cinematografico sia per i visitatori, sottolineando il valore della collaborazione tra cultura, territorio e arti visive.