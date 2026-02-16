Il Museo Nazionale del Cinema ospita la mostra Manifesti d’artista, un’esposizione curata da Nicoletta Pacini e Tamara Sillo. Allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana a Torino, la mostra presenta dieci manifesti di grande formato che coprono il periodo dal cinema muto a quello sonoro. A questi si aggiunge la brochure realizzata da Guttuso per il lancio del film Riso Amaro di Giuseppe De Santis. Le opere, selezionate dalle collezioni del museo e in gran parte esposte per la prima volta, sono definite “veri e propri gioielli nascosti”.

Grazie alla mano di artisti eclettici, i manifesti acquisiscono “un’autonomia artistica che prescinde dai film per cui sono stati realizzati”, trasformando l’affisso pubblicitario in un’opera d’arte a sé stante.

Ogni manifesto porta l’impronta creativa di autori capaci di trasformare la comunicazione visiva in espressione artistica, attraverso segni grafici che narrano la vivacità culturale dei loro anni. L’allestimento valorizza l’incontro fra arte e cinema, proponendo un percorso visivo raffinato nel cuore della Mole.

Il progetto e il patrimonio esposto

La mostra è in programma dal 20 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026. L’esposizione include dieci manifesti realizzati da artisti quali Prampolini, Scarpelli, Toddi, Vera D’Angara, Rodčenko, Baj e Guttuso, oltre alla rara brochure di Guttuso per Riso Amaro.

Tutte le opere provengono dalle collezioni del museo e rappresentano “incursioni nella cartellonistica cinematografica”, spesso esposte per la prima volta, a conferma del valore nascosto del patrimonio del Museo Nazionale del Cinema. L’istituto conserva quasi 540.000 manifesti, molti dei quali rari e preziosi, testimonianza di un’epoca in cui la promozione cinematografica si nutriva strettamente di arte e creatività visiva.

Contesto e istituzione

Il Museo Nazionale del Cinema, situato nella Mole Antonelliana di Torino, affonda le sue radici nella lunga storia iniziata con Maria Adriana Prolo, pioniera nella raccolta di materiali e manifesti per preservare la memoria del cinema. Oggi la Fondazione Maria Adriana Prolo tutela questa ricchezza, promuovendo iniziative come Manifesti d’artista che rivelano il valore estetico e storico della cartellonistica cinematografica.

L’allestimento non solo rende visibile un patrimonio spesso trascurato, ma ribadisce il ruolo del museo come luogo di sperimentazione artistica e dialogo fra discipline, mantenendo sempre viva la profondità storica e la dimensione culturale delle proprie raccolte.