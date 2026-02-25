Il fine settimana che precede il 25 febbraio 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti musicali. A Roma, il trombettista Paolo Fresu dedica un omaggio a Miles Davis all’Auditorium Parco della Musica, mentre a Torino i leggendari Jethro Tull sono attesi al Teatro Colosseo.

“Kind of Miles”: il tributo di Fresu a Miles Davis

Lo spettacolo “Kind of Miles”, ideato e interpretato da Paolo Fresu, è una produzione del Teatro Stabile di Bolzano che celebra il genio di Miles Davis attraverso un'inedita fusione di musica, narrazione e visioni. Lo spettacolo vede sul palco una formazione di sette musicisti, tra cui spiccano nomi come Bebo Ferra, Christian Meyer, Dino Rubino, Federico Malaman, Filippo Vignato, Marco Bardoscia e Stefano Bagnoli.

La regia è curata da Andrea Bernard. Questa residenza artistica di Fresu per la Fondazione Musica per Roma si estende per tutto il 2026.

Contesto e precedenti

Prima di approdare a Roma, “Kind of Miles” ha già riscosso successo in diverse città italiane. Lo spettacolo è stato presentato a Cagliari dal 11 al 15 febbraio e a Sassari il 16 febbraio, nell’ambito del cartellone Cedac. In queste occasioni, Fresu ha unito parole, musica e video, con la regia di Andrea Bernard, i video di Marco Usuelli e Alexandre Cayuela, le luci di Marco Alba e i costumi di Elena Beccaro. Ulteriori repliche sono previste a Torino, al Teatro Colosseo, il 10 e 11 marzo, dove la tecnologia sarà impiegata in modo innovativo: i suoni e i ritmi dei musicisti interagiranno con le immagini proiettate, trasformando la musica in una visione dinamica.

L’opera si inserisce nel più ampio programma della Fondazione Musica per Roma dedicato al centenario della nascita di Miles Davis. Tra gli altri eventi in programma figurano il tributo “Miles” di Stefano Di Battista, previsto il 16 giugno alla Casa del Jazz, la performance “Sketches of Spain” di Fabrizio Bosso il 17 luglio, e il concerto di Marcus Miller nella Cavea dell’Auditorium il 20 luglio.

Jethro Tull e altri protagonisti del weekend

Sul fronte del rock, i Jethro Tull segnano il loro ritorno sul palco italiano con un concerto fissato per domenica al Teatro Colosseo di Torino. Il calendario del fine settimana si completa con numerosi altri appuntamenti: Sergio Caputo si esibirà a Firenze, Claudio Sanfilippo e Giovanni Maria Block saranno a Milano, mentre il musical “We Will Rock You” animerà il Teatro Olimpico di Roma.

Altri concerti vedranno protagonisti la Breezy Jazz Band al Blue Note di Milano e Enrico Pieranunzi alla Casa del Jazz di Roma, con performance diffuse anche tra Napoli, Palermo, Ascoli Piceno e Cesena.