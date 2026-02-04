Il noto cantautore italiano Nek ha annunciato che non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, preferendo seguire l'evento da casa. La sua decisione è motivata dall'imminente tour europeo, che lo vedrà protagonista di esibizioni in diverse città all'estero. Questa scelta segna una pausa dalla sua consueta partecipazione al festival, dove negli anni si è distinto come uno degli artisti più amati dal pubblico.

‘Sanremo lo vedrò dal divano’: la decisione di Nek

Durante una recente intervista, Nek ha ribadito l'importanza del Festival di Sanremo per la musica italiana, pur confermando la sua intenzione di viverlo quest'anno come semplice spettatore.

L'artista ha spiegato che il suo calendario è già densamente programmato, in particolare per la tournée europea in arrivo. La decisione di non calcare il palco dell'Ariston è stata dettata dalla volontà di concentrarsi su nuovi progetti musicali e di espandere la sua presenza artistica oltre i confini nazionali.

Un tour europeo per Nek

Il tour europeo rappresenta per Nek un'importante opportunità di crescita e di interazione con pubblici differenti. L'artista porterà sul palco i suoi più grandi successi, affiancati dalle nuove produzioni, in un percorso che toccherà varie città del continente. Questo impegno internazionale si inserisce in una carriera già costellata di successi e collaborazioni significative, testimoniando la continua ricerca di Nek di rinnovamento artistico e di nuove sfide.

La sua assenza dal Festival di Sanremo sarà quindi bilanciata da una presenza di rilievo sulla scena musicale europea.

Chi è Nek

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è una figura di spicco nel panorama della musica italiana degli ultimi decenni. La sua carriera ha preso il volo negli anni Novanta, imponendosi all'attenzione generale con brani iconici come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te”. Nel corso degli anni, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, riscuotendo un notevole successo sia di critica che di pubblico. Oltre alla sua prolifica carriera solista, Nek ha arricchito il suo percorso con collaborazioni di prestigio con numerosi artisti, sia italiani che internazionali, consolidando la sua solida reputazione nel settore.