Sono stati annunciati i primi nomi che animeranno la nuova edizione del Noisy Naples Fest 2026, un evento musicale di rilievo che si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Tra i protagonisti confermati figurano band di fama internazionale quali Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk. Questi artisti si esibiranno nelle serate del 23 e 24 luglio, promettendo performance di alto livello. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti estivi dedicati alla musica dal vivo nel capoluogo campano, con l’ambizione di attrarre alcune delle realtà più significative della scena musicale europea e mondiale.

Il Noisy Naples Fest si consolida come un punto di riferimento per la musica contemporanea, proseguendo una tradizione che negli anni ha visto calcare il suo palco numerosi artisti di grande richiamo. Il festival, il cui programma completo verrà reso noto a breve, vedrà la partecipazione dei già citati Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk nelle due serate centrali, fissate per il 23 e 24 luglio 2026. L’organizzazione pone particolare enfasi sull’impegno nel proporre una line up di qualità e nell’aprire spazi di dialogo tra generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica.

La Mostra d’Oltremare: spazio simbolo per la cultura a Napoli

L’edizione 2026 del Noisy Naples Fest troverà la sua cornice ideale nella Mostra d’Oltremare, uno dei poli fieristici e culturali più importanti e riconoscibili della città.

Questa vasta area, situata nel quartiere Fuorigrotta, rappresenta da tempo un punto nevralgico per l’organizzazione di eventi culturali e concerti di ampio richiamo. La Mostra d’Oltremare ospita con regolarità manifestazioni di notevole importanza, sia a livello nazionale che internazionale, mettendo a disposizione spazi attrezzati e facilmente accessibili per un vasto pubblico.

Il festival si è distinto nel tempo per la sua notevole capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di posizionarsi come un nodo centrale nell’articolata rete di eventi musicali che caratterizzano la città di Napoli. Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di artisti sia italiani che stranieri, con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento dei più giovani e al contempo favorire l’inclusione delle famiglie, anche attraverso un programma di workshop e incontri paralleli.

Artisti internazionali e line up di prestigio

La presenza annunciata di band del calibro di Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk testimonia concretamente la volontà degli organizzatori di costruire un ponte ideale tra diverse generazioni di ascoltatori e stili musicali. L’intento è quello di offrire performance che promettono di attrarre sia il pubblico storico del festival sia le nuove generazioni, sempre più interessate alla musica dal vivo. Il Noisy Naples Fest si prepara così a regalare due serate all’insegna della grande musica e dello spettacolo, confermandosi tra gli eventi più attesi dell’estate napoletana.