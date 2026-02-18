La celebre saga "Notte prima degli esami" si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo film, atteso nelle sale italiane il 19 marzo 2026. Il reboot, diretto da Fausto Brizzi, vedrà tra i protagonisti Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa, segnando un ritorno importante per una delle storie più amate dal pubblico italiano. La produzione è affidata a Lotus Production (Leone Film Group) in collaborazione con Medusa Film, che curerà anche la distribuzione.

Il nuovo capitolo della saga promette di raccontare ancora una volta le emozioni, le paure e le speranze degli studenti italiani alla vigilia dell’esame di maturità.

La narrazione si aggiornerà alle dinamiche contemporanee, ma manterrà intatto lo spirito che ha reso celebre la serie. La sceneggiatura è firmata da Fausto Brizzi, ideatore della saga, che torna così a guidare il progetto sia dietro la macchina da presa sia nella scrittura.

Un nuovo sguardo sulla maturità

"Notte prima degli esami" ha saputo negli anni raccontare con ironia e profondità le sfide degli studenti italiani, diventando un vero e proprio cult generazionale. Il reboot del 2026 si propone di essere un ponte tra le generazioni, offrendo spunti di riflessione sia a chi ha vissuto la maturità negli anni Duemila sia alle nuove generazioni che si preparano ad affrontarla oggi. La presenza di Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa nel cast rappresenta un mix tra volti noti e nuove energie, in grado di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

La produzione di Lotus Production e Medusa Film garantisce continuità e attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di coinvolgere sia chi ha amato i precedenti capitoli sia chi si avvicina per la prima volta alla storia. Il film intende mantenere centrale il rito di passaggio rappresentato dall’esame di maturità, aggiornando temi e personaggi alle sfide del presente.

La saga e il suo impatto

Dal 2006, anno di uscita del primo "Notte prima degli esami", la saga ha saputo conquistare il pubblico italiano, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Il reboot del 2026 si inserisce in questa tradizione, con l’intento di emozionare e far riflettere ancora una volta sulle tappe fondamentali della crescita dei giovani italiani. L’attesa per il nuovo film è già alta, e "Notte prima degli esami" si candida a essere uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione.