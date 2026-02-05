Il cantautore napoletano Gianni Fiorellino ritorna sulla scena musicale con il nuovo singolo “L’amore che voglio”, pubblicato il 5 febbraio 2026. Il brano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, è presentato dall’artista come una dedica al vero amore, discostandosi dai luoghi comuni e dagli stereotipi. Questa pubblicazione anticipa l’uscita del prossimo album di Fiorellino, atteso nei prossimi mesi.

Fiorellino ha evidenziato come il nuovo brano nasca dall’esigenza di raccontare l’amore autentico, un sentimento che “aspira a durare per sempre, nonostante le difficoltà della vita”.

L’artista ha spiegato che, mentre la musica popolare, e in particolare quella legata alla tradizione partenopea, tende spesso ad affrontare il tema amoroso con toni drammatici, con “L’amore che voglio” si è voluto privilegiare la positività e la speranza. Come da lui stesso dichiarato: “In questo brano racconto il desiderio di un amore vero, fatto di reciprocità e rispetto, senza finzioni e senza paura di mostrare le proprie fragilità”.

Il ritorno discografico e la promozione della musica napoletana

Il nuovo singolo giunge a due anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico di Fiorellino e segna un’importante tappa nel suo percorso artistico. L’artista prosegue così la sua attività volta alla promozione della canzone napoletana contemporanea, un impegno che persegue sia attraverso i suoi album sia tramite le esibizioni dal vivo.

Il singolo rappresenta un momento chiave nella sua volontà di attualizzare la tradizione musicale della sua città natale, proponendo sonorità moderne ma saldamente ancorate alla melodia partenopea.

L’uscita del nuovo album è prevista nei prossimi mesi. Fiorellino ha già anticipato alcuni dei temi che verranno esplorati: la centralità dei sentimenti vissuti in modo autentico e il rapporto con il pubblico che lo segue fedelmente da anni. Il cantautore ha espresso il desiderio di offrire ai suoi ascoltatori “canzoni che siano sincere e che accompagnino la loro vita quotidiana”.

Carriera, successi e legame di Gianni Fiorellino con Napoli

La carriera artistica di Gianni Fiorellino affonda le radici nella scuola della canzone napoletana degli anni Novanta.

Nel corso degli anni, si è affermato con una produzione discografica ricca, numerosi riconoscimenti e un pubblico consolidato. La sua musica unisce gli elementi classici della tradizione partenopea a influenze pop moderne, permettendogli di attrarre un pubblico eterogeneo, sia giovane sia adulto. Fiorellino è altresì noto per la sua presenza costante sul territorio campano, con frequenti esibizioni in festival e teatri della regione.

Il suo percorso artistico è stato caratterizzato da collaborazioni con importanti interpreti della musica italiana e dalla pubblicazione di brani che spesso esplorano temi universali come l’amore e l’amicizia. La sua capacità di rinnovare la tradizione rendendola accessibile alle nuove generazioni è un punto di forza riconosciuto nel panorama musicale della Campania. Con il nuovo singolo e l’album in arrivo, l’artista intende proseguire nel solco di questa vocazione, preservando intatto il legame con le proprie radici culturali e musicali.