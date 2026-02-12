Il 12 febbraio 2026 è stato ufficialmente lanciato il bando per la quinta edizione dell’Orbetello Book Prize. La manifestazione, nota anche come “Maremma Mediterranea”, si svolge annualmente a Orbetello e premia opere in lingua italiana, inglese, francese e spagnola che esplorano temi e territori legati al Mediterraneo. Il concorso accoglie sia la narrativa sia la saggistica, ed è rivolto ad autori ed editori i cui lavori siano stati pubblicati tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2026, mentre la cerimonia conclusiva si terrà nella città lagunare di Orbetello nella seconda metà di giugno.

L’Orbetello Book Prize, sotto la direzione dello scrittore Antonio Franchini, si è affermato nel tempo come un appuntamento di rilievo per la promozione della cultura letteraria nell’area mediterranea. Una giuria internazionale, composta ogni anno da personalità del mondo della cultura e della letteratura europea, valuterà i testi per selezionare una cinquina di finalisti nelle settimane precedenti l’evento conclusivo. Durante la cerimonia, oltre all’annuncio dei vincitori nelle rispettive sezioni, verrà conferito un riconoscimento speciale a un autore che si sia distinto per l’originalità dell’opera presentata. Il direttore Franchini ha ribadito che “l’obiettivo del Premio resta quello di esplorare le molteplici identità del Mediterraneo, promuovendo il dialogo tra culture”.

Caratteristiche e impatto culturale del premio

Il premio, sostenuto dal Comune di Orbetello e organizzato in collaborazione con istituzioni locali, ha visto nelle edizioni precedenti la partecipazione di numerosi autori provenienti da diversi paesi dell’area mediterranea. La storia del concorso è costellata di dibattiti pubblici, incontri con gli autori e presentazioni di libri che hanno coinvolto un vasto pubblico di lettori e operatori culturali. Il valore del premio non si limita all’assegnazione di riconoscimenti, ma si estende alla creazione di un dialogo transnazionale su temi fondamentali per le società mediterranee, quali la memoria storica, il viaggio, l’identità collettiva e i mutamenti sociali.

La città di Orbetello, grazie al successo del Book Prize, si è consolidata come centro culturale della Maremma, rafforzando il suo ruolo di crocevia tra Toscana e Mediterraneo. Il concorso ha contribuito a trasformare il territorio in un punto d’incontro per letterati e intellettuali, potenziando la vocazione turistica e culturale dell’intera area. Nelle edizioni passate, tra gli autori premiati e ospiti hanno figurato personalità di spicco del panorama letterario europeo e mediterraneo.

Storia e interesse internazionale

Istituito nel 2022, l’Orbetello Book Prize nasce con l’intento di offrire una piattaforma internazionale per la valorizzazione della scrittura legata al Mediterraneo. Ogni edizione ha dato spazio sia a premiati giovani sia ad autori affermati, confermando l’attenzione verso il rinnovamento generazionale e la qualità letteraria.

La direzione artistica di Antonio Franchini ha guidato l’evoluzione del premio, promuovendo iniziative volte a favorire lo scambio culturale oltre i confini nazionali.

Il Comune di Orbetello, insieme alle istituzioni culturali partner, ha rinnovato il proprio impegno nel sostenere il premio, inserendolo in una più ampia strategia di promozione turistica e culturale del territorio. La crescente attenzione dei media e delle case editrici internazionali testimonia il rilievo assunto dall’appuntamento e la sua capacità di attrarre testi e autori di alto profilo. La quinta edizione dell’Orbetello Book Prize si profila dunque come un ulteriore passo nello sviluppo culturale del Mediterraneo, consolidando la posizione di Orbetello tra le capitali italiane della letteratura contemporanea.