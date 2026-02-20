Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con un doppio ritorno discografico e cinematografico. Il 20 febbraio, giorno del suo compleanno, vede la luce il singolo “Ho vent’anni con te”, che anticipa l’album omonimo in uscita il 13 marzo. Questo nuovo lavoro arriva a vent’anni di distanza dall’ultimo progetto discografico di inediti del cantautore.

Un album di inediti dopo vent’anni

Il nuovo progetto discografico, intitolato “Ho vent’anni con te”, si compone di dodici brani inediti. La realizzazione del disco ha visto la collaborazione di autori storici come Luc Plamondon, Pasquale Panella e Mogol.

L’album si distingue per l’enfasi sulla melodia, sull’interpretazione vocale e sulla spontaneità, con registrazioni effettuate in presa diretta per catturare l’intensità del live in studio.

Docufilm e tour per celebrare una carriera longeva

In concomitanza con il compleanno, viene presentato il docufilm “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, diretto da Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film con Rai Documentari. Il film, proiettato in sale selezionate dal 20 al 23 febbraio, ripercorre la vita dell’artista attraverso un ricco materiale d’archivio, composto da immagini inedite, fotografie d’epoca e contributi arricchiti dall’intelligenza artificiale.

Il 2026 si preannuncia un anno ricco di appuntamenti significativi.

Dal 26 febbraio è prevista la ripresa del tour di Notre Dame de Paris, a cui seguirà il tour estivo “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”. Quest’ultimo vedrà l’artista esibirsi in location di grande suggestione, tra cui Piazza San Marco a Venezia, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e lo Sferisterio di Macerata.

Un artista proiettato verso il futuro

Il ritorno discografico e le iniziative celebrative per il compleanno non rappresentano un bilancio nostalgico, ma una vibrante dichiarazione di vitalità artistica. Cocciante dimostra come la giovinezza sia uno stato dell’anima, indipendente dall’età anagrafica, e continua a guardare avanti con progetti che mirano ad attraversare le generazioni.

La carriera di Riccardo Cocciante

Nato a Saigon da padre italiano e madre francese, Riccardo Cocciante ha trascorso l’infanzia a Roma, dove ha iniziato la sua carriera discografica nei primi anni Settanta. Il grande successo è arrivato nel 1974 con il brano “Bella senz’anima”, seguito da altri classici come “Margherita” e “A mano a mano”. Nel 1991 ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone “Se stiamo insieme”. La consacrazione a livello internazionale è avvenuta con l’opera popolare moderna Notre Dame de Paris, scritta in collaborazione con Luc Plamondon, che ha segnato profondamente la sua carriera e il panorama musicale europeo.