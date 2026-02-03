Il Premio Film Impresa si configura come un appuntamento cruciale per la valorizzazione del dialogo tra il mondo dell'impresa, la cultura audiovisiva e il territorio. L'iniziativa, promossa da Unindustria, si svolge a Roma con l'obiettivo di offrire un racconto originale dell'identità, della creatività e della cultura imprenditoriale italiana attraverso il cinema e le produzioni audiovisive.

La rassegna, ideata da Roberto Napoletano, mira a coinvolgere personalità di spicco del cinema, della cultura e dell'imprenditoria. Il programma prevede un susseguirsi di proiezioni, masterclass, premiazioni e incontri, con lo scopo di mettere in luce le migliori narrazioni d'impresa e promuovere la responsabilità sociale nella produzione audiovisiva legata alle aziende.

Il Palazzo delle Esposizioni: cornice d'eccellenza per il dialogo tra impresa e cinema

L'evento trova la sua sede negli spazi del Palazzo delle Esposizioni di Roma, situato in via Nazionale. Questo importante polo espositivo cittadino ospita regolarmente manifestazioni culturali di rilievo. Il Premio Film Impresa, nato da un'idea di Unindustria, si propone di esaltare la creatività e la responsabilità sociale delle produzioni audiovisive aziendali. Il calendario della manifestazione alterna proiezioni, masterclass, premiazioni e incontri, coinvolgendo figure di primo piano del cinema, rappresentanti del mondo imprenditoriale e giovani autori.

Tra le novità delle edizioni più recenti, si nota una particolare attenzione rivolta agli spot e ai cortometraggi a scopo sociale, affiancando il riconoscimento delle migliori narrazioni d'impresa.

Un aspetto fondamentale rimane il coinvolgimento attivo del pubblico, degli studenti e dei professionisti attraverso dialoghi e workshop incentrati sui temi del racconto audiovisivo e della cultura d'impresa.

Storia e vocazione culturale del Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni, scelto come sede del Premio, rappresenta uno dei maggiori centri culturali pubblici di Roma. Inaugurato nel 1883, l'edificio si estende su oltre diecimila metri quadrati, articolati in sale espositive, auditorium e spazi polifunzionali. Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato esposizioni internazionali, rassegne cinematografiche, mostre d'arte e conferenze di alto profilo. Dal 2007, a seguito di un significativo restauro, il Palazzo è gestito dall’Azienda Speciale Palaexpo, ente strumentale della città di Roma, responsabile della sua programmazione multidisciplinare.

La costante attenzione alla produzione culturale, artistica e cinematografica si conferma attraverso l'ospitalità di eventi come il Premio Film Impresa, che qui trova la sua naturale collocazione per celebrare l'innovazione e il talento nel panorama delle imprese e dei linguaggi audiovisivi italiani.