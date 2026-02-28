L’incontro «1946‑2026 Il voto delle donne compie 80 anni», organizzato il 28 febbraio 2026 dalla sezione palermitana dell’Associazione nazionale magistrati, ha offerto spunti di riflessione sul percorso della conquista del suffragio femminile. Alla presenza di un pubblico composto prevalentemente da magistrate, scrittrici e giornaliste, la scrittrice Stefania Auci ha sottolineato come «il voto delle donne è una conquista faticosa», esortando a non dare per scontato quanto ottenuto. Auci ha evidenziato l’evoluzione del diritto di famiglia, con il riconoscimento di reati come lo stupro e le violenze sessuali come crimini contro la persona e non più contro la morale.

Ha inoltre denunciato le difficoltà «concrete» nell’accesso all’interruzione di gravidanza, affermando che «non c’è niente di certo, niente di sicuro e di consolidato». Il suo intervento si è concluso con un monito: «forse è il caso che certe cose cominciamo a prendercele senza chiedere troppo il permesso».

Nel corso del dibattito, Auci ha posto l’accento sul ruolo della scrittura: «la letteratura rappresenta tutta una serie di figure paradigmatiche che hanno avuto il compito di illustrare i grandi cambiamenti della società civile». Ha osservato come «le donne hanno sempre avuto la capacità di gestire il proprio potere all’interno delle famiglie», ma ha identificato il vero ostacolo nel «non permetterci, cioè, di prenderci il potere».

Il presidente dell’Anm di Palermo, Carlo Hamel, ha ricordato le due madri costituenti elette in Sicilia, Maria Nicotra Verzotto a Catania e Ottavia Penna Buscemi a Caltagirone, su un totale di ventuno. Nonostante la loro minoranza numerica, Hamel ha sottolineato come «l’apporto delle donne alla realizzazione della nostra Costituzione è stato comunque rilevante». La giornalista del Sole 24 Ore, Eliana Di Caro, ha infine citato «le ventuno madri costituenti, una minoranza che ha lasciato il segno, contribuendo alla scrittura degli articoli sulla parità», ribadendo l’importanza di «ricordarle e farle emergere da quell’oblio in cui ingiustamente sono precipitate».

Le madri costituenti siciliane e il contesto storico

Tra le ventuno donne elette all’Assemblea costituente nel 1946, le siciliane Maria Nicotra Verzotto e Ottavia Penna Buscemi, elette rispettivamente nelle deputazioni di Catania e Caltagirone, rappresentano una delle primissime presenze femminili nella stesura della Costituzione italiana. Il loro contributo, pur provenendo da una minoranza numerica, è stato riconosciuto come influente e importante per la storia della Repubblica.

La rappresentanza femminile in Sicilia: un percorso in evoluzione

Un libro pubblicato nel marzo 2025 ha documentato che dal 1948 a oggi sono state 243 le donne siciliane elette al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati o all’Assemblea regionale siciliana.

Il volume, realizzato dalla Commissione di vigilanza sulla Biblioteca/Comitato parlamentare per l’Archivio storico dell’Ars, raccoglie schede biografiche e immagini di queste figure. Le prime due deputate, Nicotra Verzotto e Penna Buscemi, sono state seguite da altre diciannove donne nell’Assemblea costituente tra il 2 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Marianna Caronia, presidente della Commissione, ha evidenziato come questi numeri siano indicatori di un cambiamento culturale e sociale, pur avvertendo che la rappresentanza femminile resta minoritaria a tutti i livelli istituzionali e che il percorso verso una parità reale non può considerarsi concluso.