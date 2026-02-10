Il celebre trombettista jazz Paolo Fresu, figura di spicco nel panorama internazionale, ha annunciato due concerti-omaggio dedicati a Miles Davis. Le esibizioni si terranno in Sardegna, precisamente il 15 febbraio 2026 al Teatro Civico di Alghero e il 16 febbraio 2026 al Teatro Massimo di Cagliari. Questo tributo è dedicato a uno dei musicisti più innovativi e influenti della storia del jazz mondiale, un artista con cui Fresu ha sempre espresso una profonda sintonia artistica e musicale.

L'iniziativa mira a portare nelle due principali città sarde le composizioni più celebri di Davis, rilette in chiave contemporanea.

L'evento si preannuncia come uno dei momenti salienti del calendario culturale sardo per il 2026. Fresu guiderà un ensemble selezionato di musicisti, riproponendo capolavori intramontabili come “So What” e “Blue in Green”. L’artista ha commentato: “Miles Davis ha cambiato la storia della musica, portando ogni volta il jazz verso nuovi orizzonti: omaggiarlo nella mia terra ha un sapore speciale”.

Paolo Fresu: carriera e l'influenza di Miles Davis

L'influenza di Miles Davis nel percorso artistico di Fresu è un tema ricorrente, come l'artista ha spesso ricordato. Fresu, originario di Berchidda, si è affermato a livello internazionale grazie a una carriera costellata di partecipazioni a festival prestigiosi e collaborazioni con grandi nomi del jazz.

Il suo tributo a Davis rappresenta un ritorno alle radici della sua ispirazione musicale, testimoniando il forte legame che l’artista sardo intrattiene con le grandi tradizioni del jazz.

Il progetto, nelle parole di Fresu, è concepito come “un viaggio nel tempo e nelle emozioni che solo la tromba di Davis sapeva evocare”, sottolineando l'intento non solo celebrativo ma anche interpretativo. La scelta di Alghero e Cagliari non è casuale: entrambe le città sono centri vitali per la scena musicale sarda e offrono un contesto ideale per spettacoli di profilo internazionale.

I teatri e la scena jazz sarda

Il Teatro Civico di Alghero e il Teatro Massimo di Cagliari sono due importanti istituzioni culturali dell'isola.

Il Teatro Civico, situato nel cuore del centro storico di Alghero, è noto per la sua programmazione polifunzionale, ospitando eventi di musica classica e contemporanea. Il Teatro Massimo di Cagliari, invece, è uno dei principali poli per la produzione teatrale e musicale del capoluogo; la sua storia, iniziata negli anni Quaranta del Novecento, lo rende un punto di riferimento per l'intera comunità artistica isolana.

Negli ultimi anni, la Sardegna si è affermata come un territorio vivace per il jazz, anche grazie a figure come Fresu. L'isola ospita rassegne, festival e un crescente movimento di musicisti e appassionati. L'omaggio a Davis offre un'ulteriore occasione per valorizzare la scena musicale locale, favorendo lo scambio culturale tra realtà internazionali e l'identità musicale dell'isola.