Il Parco Mediceo di Pratolino, noto anche come Villa Demidoff, si estende a Vaglia, nell'area metropolitana di Firenze. La sua origine risale al Cinquecento, per volere di Francesco I de’ Medici. La progettazione, affidata a Bernardo Buontalenti tra il 1569 e il 1585, mirava a creare un vero e proprio gioiello del Rinascimento. Il parco era concepito con giochi d’acqua, grotte artificiali, statue e ingegnosi meccanismi idraulici, guadagnandosi l'appellativo di “giardino delle meraviglie”. La realizzazione comportò una spesa considerevole, stimata in quasi ottocento mila scudi.

Il disegno originario, in stile "all’italiana", prevedeva un asse centrale impreziosito da fontane, statue, automi e scenografie raffinate.

Nel corso del primo Ottocento, la villa fu demolita, mentre il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino romantico inglese. Successivamente, nel 1872, il principe russo Paolo Demidoff acquistò la tenuta. Egli trasformò la Paggeria medicea in una residenza, contribuendo significativamente al recupero del valore dell'area. Dal 1981, il complesso è passato alla gestione pubblica, attualmente affidata alla Città metropolitana di Firenze. Il Parco Mediceo di Pratolino è stato riconosciuto nel 2013 come patrimonio UNESCO, integrando il sistema delle Ville e Giardini Medicei della Toscana.

Le opere e le meraviglie del parco

Tra le opere più significative ancora presenti, spicca il Colosso dell’Appennino. Questa imponente scultura in pietra, opera di Giambologna, rappresenta una figura titanica accovacciata. Al suo interno, accessibile, si trovano grotte e ambienti suggestivi. Originariamente, il parco doveva ospitare numerose altre grotte spettacolari, come quelle di Cupido, Giove, Mosè, Pan, della Morte e del Diluvio. Oggi, di queste, rimangono soltanto tracce documentarie o evocazioni iconiche. Il parco è caratterizzato dalla presenza di alberi secolari, tra cui conifere, querce e ippocastani. Ha anche visto l'installazione di opere contemporanee, come il “Diamante”, una costruzione geometrica concepita per scopi energetici.

Valorizzazione attuale e contesto culturale

Il parco si estende su una superficie considerevole, superando i centocinquanta ettari. È parte integrante di un sistema di valorizzazione che promuove la fruizione attraverso visite guidate, eventi teatrali e musicali, rassegne culturali e percorsi naturalistici, con particolare intensità durante il periodo estivo. L'accesso è possibile anche durante l'inverno, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì. Il Parco Mediceo di Pratolino si configura oggi come un importante punto di riferimento culturale e ricreativo per l'area fiorentina, offrendo un connubio unico tra storia, arte e natura.