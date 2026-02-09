Si è spenta la contessa Patrizia De Blanck, all’età di 85 anni. La notizia è stata diffusa dalla figlia Giada, che ha condiviso su Instagram un messaggio dal profondo valore personale e affettivo, corredato da una fotografia che le immortalava insieme. Nel suo commosso post, Giada ha descritto la madre come “una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità”, sottolineando come la sua scomparsa rappresenti la chiusura di “un capitolo insostituibile” non solo nella sua vita, ma anche in un’intera fase della televisione italiana.

Il doloroso addio della figlia

Giada ha confessato la difficoltà nel trovare le parole adatte per esprimere il proprio lutto: “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita.” Ha rievocato i momenti condivisi nell’affrontare insieme sfide e battaglie, spesso superate grazie alla loro unione e determinazione. “Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato”, ha aggiunto, rivelando di aver gestito la situazione nel silenzio e nella riservatezza per proteggere la madre da sofferenze e attenzione mediatica.

Un legame che trascende la morte

La figlia ha descritto il percorso finale come un’esperienza estremamente dolorosa e segnata da una sofferenza indicibile: “Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me.” Ha concluso il suo messaggio con una promessa solenne: “Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci.”

Al momento, non sono disponibili conferme ufficiali riguardo alla data e al luogo esatti del decesso, né dettagli specifici sulla malattia che ha colpito la contessa, sebbene Giada abbia accennato a un percorso affrontato con la massima discrezione.